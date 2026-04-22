Affari Tuoi, l’umbra Benedetta si ferma a un passo dalla vincita: De Martino parla dell’ansia al posto di blocco

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Benedetta di nome, ma non di fatto. Nessun fuoco d’artificio ad Affari Tuoi nella puntata del 22 aprile. Per l’umbra Benedetta, la partita si è chiusa con un finale tiepido, uno di quelli che fanno venire voglia di tornare indietro e cambiare una sola scelta, magari quella decisiva. Al suo fianco, come un’ancora tranquilla in mezzo alla tensione, la presenza calma e sicura del suo fidanzato, un carabiniere.

Chi è Benedetta, concorrente di Affari Tuoi del 22 aprile 2026

Benedetta, concorrente della puntata del 22 aprile, viene da Narni e oggi vive a Terni. Il suo percorso nel programma è stato breve, appena cinque puntate, ma abbastanza intenso da lasciare il segno. Infermiera in uno studio medico polispecialistico privato, si occupa di analisi e di tutte le prestazioni infermieristiche, con quella cura silenziosa che accompagna chi ha scelto di prendersi cura degli altri. Vive con i genitori, ma è pronta a lasciare il nido: presto inizierà una nuova vita insieme al suo amato Riccardo. Lui ha 28 anni, è un carabiniere, e il suo sguardo racconta già molto di lui.

Stefano De Martino svela un nuovo dettaglio su di se: “vado in ansia al posto di blocco”

Tra un sorriso e una battuta, arriva anche un momento leggero grazie a Stefano De Martino, che confessa una sua piccola ansia quotidiana: “Vado in ansia al posto di blocco. Ho la patente, l’assicurazione, ho tutto a posto… eppure, quando mi fermano, un po’ di ansia mi viene sempre. Perché?”.

Il finale da tutto e niente: due cambi e quell’offerta accettata…

Con il pacco numero 15 prende il via l’ultima avventura di Benedetta. Essendo mercoledì, i primi sei tiri vengono gestiti da Herbert Ballerina, mentre De Martino osserva dal suo posto. Pacco dopo pacco, il tabellone si rivela incostante, quasi capriccioso, alternando speranze e piccoli colpi al cuore. A un certo punto, Benedetta decide di cambiare numero e sceglie l’11. Le offerte arrivano, ma non convincono: troppo basse per rappresentare davvero il valore dei sacrifici quotidiani.

“Lavoriamo, quindi sappiamo i sacrifici che facciamo ogni giorno per mettere da parte qualcosa”, racconta l’infermiera umbra, lasciando intravedere il peso delle sue scelte. Poi arriva un altro cambio, quello che le avrebbe davvero svoltato la vita: il numero 1. A quel punto, con 200 euro da una parte e i 75.000 dall’altra, il rischio è diventato sempre più concreto. Benedetta si ferma. Accetta l’assegno da 26.000 euro.

Nel finale, tra sorrisi e tensione, Stefano e Herbert si giocano una carbonara: chi sbaglia paga. Il conduttore è convinto che nel pacco ci siano i 75.000 euro, mentre il comico punta sui 200. Purtroppo, per la concorrente umbra, aveva ragione Stefano De Martino. LEGGI ANCHE: Affari Tuoi, finale beffardo per il valdostano Simone che accetta un modestissimo assegno: quanto aveva nel suo pacco