Sinergia e Innovazione sul Molo di Ponente: Il Cantiere Navale del Golfo, firma il nuovo B.S.O. 139 per la Guardia di Finanza
Sinergia e Innovazione sul Molo di Ponente: Il Cantiere Navale del Golfo, firma il nuovo B.S.O.
139 per la Guardia di Finanza.
Manfredonia (FG) – Il panorama della cantieristica navale pugliese si arricchisce di un nuovo
capitolo di eccellenza. Il Cantiere Navale del Golfo S.r.l. annuncia con orgoglio la consegna del
battello operativo B.S.O. 139 alla Guardia di Finanza destinato alla 2a Squadra Unità Navali di Vieste,
dipendente dalla Sezione Operativa Navale di Manfredonia.
L’unità navale, varata presso lo storico Scalo di Alaggio di Manfredonia, rappresenta la perfetta sintesi
tra potenza e precisione tecnologica, con i suoi 11 metri di lunghezza e una propulsione affidata a due
motori da 400 HP.
Il B.S.O. 139 garantisce prestazioni d’eccellenza, superando i 40 nodi di velocità: un assetto tattico
fondamentale per le delicate missioni di polizia ambientale e tutela della salubrità marina, coordinate
dal Reparto Operativo Aeronavale di Bari.
Una Partnership d’Elite tra Pubblico e Privato
Questa consegna non è un evento isolato, ma il coronamento di una solida e costante collaborazione
tra il Cantiere Navale del Golfo e le Forze dello Stato. Una sinergia che vede l’azienda operare in
piena armonia con la Guardia di Finanza e ultimamente della Guardia Costiera, pilastro della
sicurezza marittima nazionale.
“Partecipare al potenziamento della flotta navale dello Stato è per noi motivo di profondo prestigio”,
dichiara il Direttore Commerciale Andrea De Stefano. “La nostra competenza si estende ben oltre
la nuova costruzione: siamo onorati di curare la manutenzione e le complesse rimotorizzazioni di
unità maggiori da 35 metri, come il Pattugliatore Veloce PV6, i Guadacoste Cavatorto e Urso, oltre
alle altre unità del Corpo della Guardia di Finanza presenti del Centro Navale di Formia, con la
flotta della Puglia e del Molise, garantendo loro una vita operativa efficiente e tecnologicamente
aggiornata.”
L’Impegno per il Futuro
L’Amministratrice Unica, Rosa La Riccia, ha voluto sottolineare la visione strategica dell’azienda:
“Il Cantiere Navale del Golfo si pone come partner tecnologico d’elezione per le Istituzioni. La nostra
presenza al Molo di Ponente snc non è solo un presidio industriale, ma un centro di competenza che
auspica collaborazioni sempre più strette e stringenti. Siamo pronti a supportare la Guardia di
Finanza con la dedizione e la precisione che da sempre contraddistinguono il nostro operato nel
cuore di Manfredonia.”
Con questa operazione, il Cantiere Navale del Golfo riafferma la propria posizione di leader nel
settore, coniugando l’antica tradizione dei maestri d’ascia con le più moderne frontiere dell’ingegneria
nautica, al servizio della legalità e della protezione dei nostri mari.