Attualità Manfredonia

Sinergia e Innovazione sul Molo di Ponente: Il Cantiere Navale del Golfo, firma il nuovo B.S.O. 139 per la Guardia di Finanza

Comunicato Stampa22 Aprile 2026
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Sinergia e Innovazione sul Molo di Ponente: Il Cantiere Navale del Golfo, firma il nuovo B.S.O.

139 per la Guardia di Finanza.

Manfredonia (FG) – Il panorama della cantieristica navale pugliese si arricchisce di un nuovo

capitolo di eccellenza. Il Cantiere Navale del Golfo S.r.l. annuncia con orgoglio la consegna del

battello operativo B.S.O. 139 alla Guardia di Finanza destinato alla 2a Squadra Unità Navali di Vieste,

dipendente dalla Sezione Operativa Navale di Manfredonia.

L’unità navale, varata presso lo storico Scalo di Alaggio di Manfredonia, rappresenta la perfetta sintesi

tra potenza e precisione tecnologica, con i suoi 11 metri di lunghezza e una propulsione affidata a due

motori da 400 HP.

Il B.S.O. 139 garantisce prestazioni d’eccellenza, superando i 40 nodi di velocità: un assetto tattico

fondamentale per le delicate missioni di polizia ambientale e tutela della salubrità marina, coordinate

dal Reparto Operativo Aeronavale di Bari.

Una Partnership d’Elite tra Pubblico e Privato

Questa consegna non è un evento isolato, ma il coronamento di una solida e costante collaborazione

tra il Cantiere Navale del Golfo e le Forze dello Stato. Una sinergia che vede l’azienda operare in

piena armonia con la Guardia di Finanza e ultimamente della Guardia Costiera, pilastro della

sicurezza marittima nazionale.

“Partecipare al potenziamento della flotta navale dello Stato è per noi motivo di profondo prestigio”,

dichiara il Direttore Commerciale Andrea De Stefano. “La nostra competenza si estende ben oltre

la nuova costruzione: siamo onorati di curare la manutenzione e le complesse rimotorizzazioni di

unità maggiori da 35 metri, come il Pattugliatore Veloce PV6, i Guadacoste Cavatorto e Urso, oltre

alle altre unità del Corpo della Guardia di Finanza presenti del Centro Navale di Formia, con la

flotta della Puglia e del Molise, garantendo loro una vita operativa efficiente e tecnologicamente

aggiornata.”

L’Impegno per il Futuro

L’Amministratrice Unica, Rosa La Riccia, ha voluto sottolineare la visione strategica dell’azienda:

“Il Cantiere Navale del Golfo si pone come partner tecnologico d’elezione per le Istituzioni. La nostra

presenza al Molo di Ponente snc non è solo un presidio industriale, ma un centro di competenza che

auspica collaborazioni sempre più strette e stringenti. Siamo pronti a supportare la Guardia di

Finanza con la dedizione e la precisione che da sempre contraddistinguono il nostro operato nel

cuore di Manfredonia.”

Con questa operazione, il Cantiere Navale del Golfo riafferma la propria posizione di leader nel

settore, coniugando l’antica tradizione dei maestri d’ascia con le più moderne frontiere dell’ingegneria

nautica, al servizio della legalità e della protezione dei nostri mari.

Comunicato Stampa22 Aprile 2026