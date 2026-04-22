Javier Martinez si sbilancia sul futuro: le parole che scatenano i fans

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Javier Martinez ha sorpreso i fans con una diretta nel suo profilo Tiktok. Il pallavolista argentino ha appena concluso il campionato di A3 con la Terni volley academy. L’ex gieffino non è riuscito a portare la squadra alla salvezza nonostante sia stato nominato il top scorer della stagione. Il 31enne ha dichiarato ai fans in merito alla stagione non proprio brillante con la Terni volley academy: “Mi sto leccando le ferite della partita, non è andata come speravamo, ce l’abbiamo messa tutta, questo è un dato di fatto. Va bene lo stesso”. Javier Martinez si è quindi sbilanciato sul suo futuro professionale, dichiarando: “Grazie per i complimenti, grazie per le persone che mi hanno scritto di non smettere di giocare a pallavolo, non vi nascondo che dopo questa partita mi è venuta ancora più voglia ma vediamo con le dovute cautele cosa fare.”

Javier Martinez tra la pallavolo e la recitazione

L’ex gieffino sembrerebbe propenso a continuare la sua carriera come giocatore di pallavolo anche se lascia una porta aperta ad altre passioni. Sempre nel corso della diretta su Tiktok, Javier Martinez ha spiegato di stare valutando di fare un corso, anche se non ha specificato in che cosa. Non è da escludere che il compagno di Helena Prestes prendi parte ad un corso di recitazione per diventare attore come aveva rivelato in alcune vecchie dirette social. Fatto sta è che l’uomo potrà contare sulla vicinanza della fidanzata e dei suoi tanti fans che ancora oggi lo seguano dalla sua esperienza al Grande fratello.