Affari Tuoi, finale beffardo per il valdostano Simone che accetta un modestissimo assegno: quanto aveva nel suo pacco

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Archiviata la brillante partita di Giulia, capace di mettere nel sacco il temuto Dottore, Affari Tuoi ha acceso i riflettori su un nuovo protagonista. Nella puntata del 20 aprile è stato il turno di Simone, arrivato dalla Valle d’Aosta con ben tre mestieri che lo tengono indaffarato per tutto l’anno. La sua partita si è trasformata in un viaggio emotivo, iniziato con entusiasmo e promessa, ma destinato a cambiare rotta. Perché, come spesso accade, non sempre il buongiorno di vede dal mattino. E così, nonostante una partenza incoraggiante, Simone e sua moglie si sono trovati a fare i conti con un epilogo che lascia una sottile vena di amarezza.

Chi è Simone, concorrente di Affari Tuoi del 20 aprile 2026

Simone arriva da Brusson, in provincia di Aosta, e la sua vita sembra dividersi tra stagioni e passioni. In inverno è soccorritore sulle piste da sci, in estate accompagna le persone tra sentieri e discese come guida di mountain bike e trekking. E poi c’è il progetto condiviso con sua moglie Valentina, con cui realizza casette per uccellini, piccoli rifugi che raccontano cura e dedizione. Valentina, inoltre, è custode di un campeggio: un luogo che non è solo lavoro, ma casa. È lì che vivono, immersi in un via vai continuo di persone, storie, incontri. Una quotidianità che somiglia a una vacanza senza fine. “Gente che va, che viene. Bello, non vi annoiate mai”, ha osservato con un sorriso il conduttore Stefano De Martino.

La partita del valdostano, questa volta è il Dottore a beffare il concorrente

La partita prende il via con energia. Tra le mani di Simone c’è il pacco numero 15, e l’atmosfera sembra promettere bene. I primi tiri scorrono fluidi, leggeri, eliminando diversi pacchi blu e mantenendo vive le speranze. Non arriva il colpo grosso legato a Gennarino, ma il percorso resta quasi rassicurante.

Il Dottore prova a insinuarsi con la sua strategia fatta di offerte e cambi, un’alternanza studiata per destabilizzare. Simone resiste, rifiuta, tiene il punto. Solo una volta accetta di cambiare, scegliendo il numero 20. Poi, però, qualcosa si incrina. La partita inizia a perdere brillantezza, i premi più alti scivolano via uno dopo l’altro, e l’aria si fa più tesa, più pesante.

Si arriva così all’ultimo bivio, quello che sa di destino. Da una parte 200 euro, dall’altra 20.000. Due estremi, due strade opposte. Simone si ferma, riflette, ascolta la prudenza più della tentazione. Decide di non spingersi oltre e accetta l’offerta finale di 10.000 euro. Una scelta comprensibile, protettiva. Ma il gioco, a volte, ha un gusto beffardo: nel suo pacco c’erano davvero i 20.000 euro.