Helena Prestes e Javier Martinez, addio nostalgico a Terni: le parole

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Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più chiacchierate dello spettacolo italiano grazie alla partecipazione al Grande fratello. Tra pochi giorni gli Helevier inizieranno un nuovo capitolo della loro vita. In particolare, la modella brasiliana ed il pallavolista argentino si trasferiranno in pianta stabile a Lecco dopo aver abitato per un breve periodo a Terni, dove lui ha giocato con la squadra locale di pallavolo. In queste ore, Helena Prestes e Javier Martinez hanno sorpreso i fans con una diretta social dove sono apparsi un po’ nostalgici di dover lasciare la cittadina umbra che li ha ospitati. La coppia ha quindi dichiarato in coro: “Il ricordo più bello della casa di Terni: il Natale, con le luci, l’albero, il camino, bello tutto.”

Javier Martinez e Helena Prestes salutano Terni

Gli Helevier si apprestano a dire addio a Terni. La scorsa domenica, Javier Martinez ha concluso il campionato in A3, dove era approdato dalla scorsa estate. Il pallavolista intervistato a fine partita è apparso deciso a lasciare la Terni volley academy nonostante una stagione dove ha totalizzato il maggior numero di punti. L’uomo ha dichiarato a Tele Galileo in merito alla cittadina umbra che l’ha accolto insieme ad Helena Prestes: “a Terni lascio un pezzo di cuore, è una città che mi ha accolto a braccia aperte. Una città fantastica, molto sportiva con noi e la Ternana. Porto via il calore della gente e tutte le persone che sono venute a sostenerci da tutte le parti d’Italia.”