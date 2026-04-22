Il paradiso delle signore cambia programmazione su Rai 1: doccia gelata per i fans

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il paradiso delle signore è tra le soap opera più amate dal pubblico italiano. Le vicende con protagonisti gli attori Pietro Masotti e Roberto Farnesi registrano ogni giorno due milioni di telespettatori sui teleschermi di Rai 1. Nonostante il grande successo, lo sceneggiato italiano subirà un piccolo cambio di programmazione. Il paradiso delle signore non andrà in onda in occasione dell’1 maggio per permettere al pubblico di festeggiare la Festa dei lavoratori in totale relax e non perdere nessuna vicenda dei loro amati beniamini. La soap opera tornerà regolarmente in onda il 4 maggio dalle ore 16:10 su Rai 1.

Il paradiso delle signore non va in onda l’1 maggio

Il paradiso delle signore non andrà in onda venerdì 1 maggio per permettere al pubblico di festeggiare la festività in totale relax. Uno stop che arriva a poche settimane dal gran finale di stagione della soap opera. Le anticipazioni delle nuove puntate raccontano che tutta l’attenzione sarà focalizzata su Matteo, Adelaide e Umberto che saranno impegnati a salvare Odile dalle macchinazioni dei fratelli Marchesi. Rosa e Marcello, invece, avranno un avvicinamento mentre Irene sarà chiamata a fare luce nei propri sentimenti.