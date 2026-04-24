Affari Tuoi, Francesca tra 200.000 e il Pacco Nero: gioca per andare in India alle nozze dell’amica

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Una puntata di Affari Tuoi che ha avuto il sapore di una piccola montagna russa emotiva, quella vissuta da Francesca e sua madre Lina, arrivate dal Friuli Venezia Giulia con il cuore pieno di speranza e una scelta difficile da affrontare fino all’ultimo istante. Sin dai primi tiri, la partita è parsa prendere una piega tutt’altro che favorevole. Uno dopo l’altro, sono stati scoperti pacchi rossi. Con il passare del tempo, l’atmosfera si è fatta tesa. Poi, lentamente, qualcosa ha iniziato a cambiare. La partita ha preso una direzione diversa e Francesca è riuscita a costruire un finale carico di aspettative: da una parte un Pacco Nero dal valore ignoto, dall’altra i 200.000 euro. Due possibilità, due destini completamente opposti.

Chi è Francesca, la concorrente del Friuli Venezia Giulia del 24 aprile

Francesca, originaria di Udine e specialista in pediatria, ha partecipato ad Affari Tuoi con un obiettivo molto chiaro. Dopo appena sei puntate, si è ritrovata lì con un sogno semplice ma prezioso: mettere da parte una somma che le permettesse di volare in India per il matrimonio della sua migliore amica. Accanto a lei, sempre presente e lucida, mamma Lina, capace di offrire consigli ponderati nei momenti più delicati.

Affari Tuoi, la concorrente ha la meglio sul Dottore

Nonostante le idee chiare fin dall’inizio, alcune scelte si sono rivelate meno fortunate del previsto. Il momento più toccante è arrivato con il numero 13, legato al ricordo del padre scomparso. Francesca ha deciso di non prenderlo, bensì di aprirlo. Dentro, però, c’erano ben 300.000 euro. Un colpo al cuore, eppure, la ragazza ha continuato a credere nel suo percorso, restando fedele al numero 20, quello assegnato casualmente all’inizio della partita.

Il finale è stato un vero banco di prova. Rimasta con il Pacco Nero e i 200.000 euro, Francesca si è trovata davanti alla proposta del Dottore: 50.000 euro. Una scelta che pesa. Dopo un attimo che sembrava eterno, ha deciso di accettare l’assegno. E quella decisione si è rivelata vincente. Nel Pacco Nero si nascondevano 15.000 euro. Una differenza che ha trasformato il rischio in sollievo, la tensione in sorriso. Francesca torna a casa con una cifra importante, ma soprattutto con la conferma di aver ascoltato se stessa nel momento più difficile. E forse è proprio questo il vero premio. LEGGI ANCHE: Affari Tuoi, il destino gioca con Sharon: vince 43.000 euro ma perde il colpo grosso