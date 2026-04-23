Affari Tuoi, il destino gioca con Sharon: vince 43.000 euro ma perde il colpo grosso

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È ancora la Valle d’Aosta a prendersi la scena ad Affari Tuoi del 23 aprile, a distanza di pochi giorni dalla partecipazione di Simone. Stavolta tocca a Sharon, che ha fatto appena in tempo a vivere due puntate da pacchista prima di ritrovarsi protagonista di un’avventura intensa, capace di regalare soddisfazioni ma anche un pizzico di amaro in bocca. Perché sì, il bottino conquistato è tutt’altro che trascurabile, ma il percorso che l’ha portata fin lì ha il sapore delle storie che fanno sorridere e sospirare allo stesso tempo.

Chi è Sharon, la concorrente di Affari Tuoi del 23 aprile

Sharon arriva da Verrès, un piccolo paese ai piedi della Valle d’Aosta. Nella vita lavora come impiegata commerciale in un’azienda di telecomunicazioni. Al suo fianco c’è Gabriel, 26 anni, analista in una società elettrica. E poi c’è Tornado, il suo imponente cane di 70 kg, un Perro da presa canario che, nonostante il nome tempestoso, ha già conquistato diversi concorsi di bellezza. Un compagno fedele e, a quanto pare, anche campione.

Il destino la stava aiutando sin dal principio, ma…

La sua partita prende il via con il pacco numero 18, scelto dalla ruota per pura casualità. L’inizio non è dei più fortunati: nei primi tre tiri non compare Gennarino, e con lui sfuma subito la possibilità di conquistare il jackpot da 5.000 euro. Eppure, fin dalle prime mosse, Sharon riesce a tenere al sicuro il premio più ambito, i 300.000 euro, che restano nascosti, intoccabili, quasi come se la stessero aspettando fino all’ultimo.

La tensione cresce lentamente. Il montepremi più alto rimane lì, sospeso, insieme a pochi pacchi blu rimasti in gioco. A un certo punto, Sharon decide di cambiare strada e lascia il pacco 18 per il 17. Una scelta che sembra un semplice cambio di rotta, ma che si rivelerà decisiva.

Accetta l’offerta a tre pacchi dalla fine: finale beffardo

Quando il Dottore le propone un assegno da 43.000 euro, Sharon si ferma, riflette e accetta. Una decisione lucida, concreta, che la mette al riparo da brutte sorprese. E infatti, nel pacco 17 si nascondeva Gennarino. Ma è proprio qui che la storia si trasforma in un piccolo romanzo di beffa e destino: nel pacco 18, quello scelto all’inizio e poi abbandonato, c’erano proprio i 300.000 euro. Una cifra rimasta lì, a un passo, come un sogno sfiorato e lasciato andare. Eppure, Sharon esce dal gioco con una vincita importante e con una storia da raccontare, fatta di coraggio, intuizioni e quel sottile confine tra fortuna e rimpianto che rende tutto più umano, più vero.