Affari Tuoi, Giada e papà Franco emozionano: vittoria alla Regione Fortunata e lacrime in studio

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È partita in quarta la sfida finale di Giada dall’Emilia-Romagna ad Affari Tuoi. Sin dall’inizio è sembrata una puntata fortunata, nonostante la concorrente abbia preso decisioni che, più di una volta, non le hanno portato bene. O almeno così sembrava, quasi come se il destino avesse in serbo ben altri piani per lei. La puntata del 27 maggio, infatti, sarà ricordata dagli spettatori di Rai 1 come una delle più emozionanti e intense dell’intera stagione.

Affari Tuoi gioca con Giada e papà Franco dell’Emilia-Romagna

Giada viene da Forlì, ha 31 anni e lavora come estetista. Si occupa sia di estetica di base sia di trattamenti avanzati. Ultima di tre figlie, ad accompagnarla ad Affari Tuoi c’era suo padre Franco. L’uomo, 68 anni, è oggi in pensione, ma ha lavorato come costruttore. Dopo l’improvvisa perdita della moglie, si è ritrovato a crescere da solo le sue tre figlie. Un percorso difficile, affrontato con amore e forza, che gli è valso il tenero soprannome di “Mammo”.

Stefano De Martino elogia il padre di Giada che ha cresciuto tre figlie dopo l’improvviso lutto

Con il pacco numero 4, Giada si è avventurata in quella che si è rivelata una partita intensa e ricca di colpi di scena. I primi sei tiri, con Herbert al posto di Stefano De Martino, hanno reso il tabellone favorevole. Intanto il jackpot di Gennarino è salito a 13 mila euro, senza però essere vinto. Non appena ne ha avuto la possibilità, la concorrente forlivese ha deciso di prendere il numero 17, lasciando il pacco 4 che conteneva soltanto 200 euro.

Il 17, però, non era un numero qualunque. Era legato a una persona fondamentale nella vita di Giada: sua madre. “Avevo 11 anni, è successo 18 anni fa”, ha raccontato con commozione la concorrente, spiegando che suo padre è stato, ed è ancora, un genitore straordinario. Parole che hanno toccato anche il conduttore, che ha voluto elogiare Franco: “È stato molto forte e in gamba… non è stato facile”. In studio è calato per un attimo un silenzio pieno di rispetto, di quelli che arrivano dritti al cuore.

Quanto ha vinto alla Regione Fortunata (VIDEO)

Con il passare dei minuti, Giada ha deciso di cambiare ancora una volta il pacco, scegliendo il numero 12 e scoprendo che nel 17 c’era lo zero. Ma anche il 12 si è rivelato un pacco blu. A quel punto, padre e figlia hanno riposto ogni speranza nella Regione Fortunata.

La prima regione, quella da 100.000 euro, era l’Abruzzo. La seconda, da 50.000 euro, il Molise. In finale sono rimasti il Molise e il Lazio. Poi il momento decisivo, quello capace di fermare il fiato davanti al televisore: la Dea Bendata ha premiato Giada, perché il Molise era proprio la Regione Fortunata giusta.

Le lacrime di gioia hanno solcato il volto della concorrente, emozionata e grata a suo padre Franco per averle suggerito proprio il Molise, terra d’origine dell’uomo. Un finale dal sapore dolce e autentico, che ha trasformato una semplice partita televisiva in una storia di famiglia, amore e riscatto, capace di accarezzare il cuore degli spettatori di Affari Tuoi.