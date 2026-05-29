Affari Tuoi, Francesco accetta l’assegno troppo presto e poi spiega le sue ragioni

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Si è consumata una partita strana, quasi surreale. Quella del 29 maggio è una serata che i fan di Affari Tuoi difficilmente dimenticheranno, così come il concorrente che ne è stato protagonista. Francesco, arrivato dall’Umbria, è entrato negli annali della trasmissione per il modo in cui ha scelto di giocare le sue carte. All’inizio sembrava una di quelle serate in cui tutto gira per il verso giusto. La fortuna lo aveva letteralmente baciato fin dai primi minuti, regalandogli una situazione invidiabile con annessa la vincita del maxi jackpot di 15.000 euro. Poi, all’improvviso, qualcosa è cambiato. Come se la paura avesse preso il sopravvento sull’entusiasmo, Francesco ha iniziato a giocare quasi al contrario rispetto a quanto il tabellone suggeriva. Ha continuato a difendere una posizione privilegiata, ma il timore di vedere sfumare tutto lo ha frenato. Così, quando la partita era ancora lontana dalla sua conclusione, ha preso una decisione destinata a far discutere il web. Dietro quella scelta, che ha scatenato una valanga di commenti increduli e indignati sui social, si nasconde però una spiegazione ben precisa.

Accetta un assegno neanche a metà partita

Protagonista della puntata del 29 maggio è stato Francesco, il pizzicarolo umbro che nessun appassionato di Affari Tuoi dimenticherà facilmente. Sposato e padre di due bambine, ha affrontato questa esperienza speciale accanto alla madre Giuseppina. Dopo aver conquistato 15.000 euro di jackpot grazie a Gennarino, la fortuna ha continuato a sorridergli. Pacco dopo pacco, infatti, sono usciti numerosi blu, lasciando intatti premi molto importanti. Poi è arrivato il momento che ha lasciato tutti senza parole.

Quando la partita non era ancora a metà e sul tabellone erano rimasti appena tre pacchi blu contro otto rossi, con l’intero podio ancora in gioco, Francesco ha sorpreso pubblico e telespettatori accettando un’offerta del Dottore da 45.000 euro. Una scelta decisamente fuori dagli schemi, che ha immediatamente acceso il dibattito tra gli spettatori.

Finale tra 200.000 e 300.000 euro: la spiegazione di Francesco

A rendere tutto ancora più incredibile è stato il finale. Dopo aver accettato l’assegno, si è scoperto che la partita sarebbe proseguita con due premi da sogno: 200.000 euro da una parte e 300.000 euro dall’altra. A quel punto Stefano De Martino gli ha chiesto se fosse pentito della decisione presa, considerando che la fortuna lo aveva accompagnato praticamente dall’inizio alla fine del percorso.

Francesco ha allora spiegato il motivo della sua scelta. Ha raccontato di aver visto, nel corso delle tante puntate vissute come pacchista, numerosi concorrenti lasciarsi trascinare dall’entusiasmo e dall’ambizione, salvo poi uscire dal programma con poco o nulla. Dopo ben 36 puntate trascorse nello studio, aveva imparato quanto il destino possa cambiare in pochi istanti.

«Ho lasciato le bimbe, la moglie a casa tanti giorni…», ha ricordato con emozione. Per questo motivo ha preferito non rischiare. Nella sua visione, quei 60.000 euro rappresentavano una cifra importante, un traguardo che, come lui stesso ha ammesso, probabilmente non sarebbe mai riuscito ad accumulare nel corso della vita. Una scelta dettata dalla prudenza e dal senso di responsabilità verso la propria famiglia.

Una spiegazione comprensibile, ma che non è bastata a convincere gran parte del pubblico.

Sui social, infatti, la reazione è stata travolgente. In molti sono rimasti scioccati davanti a una partita che sembrava indirizzata verso una vincita ben più alta.

ma la puntata di affari tuoi di oggi boh le fortune sempre agli altri — eli🎐⊙⊝⊜ (@jkmono_o) May 29, 2026

ma questa partita surreale ad affari tuoi da prendere a schiaffi — melissa (@_souvenirx) May 29, 2026