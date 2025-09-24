Affari tuoi, Alice dal Veneto va alla Regione Fortunata: partita movimentata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nel corso della puntata di Affari tuoi, andata in onda il 23 settembre, è stata chiamata a giocare Alice dal Veneto. Una giovane donna che condotto il gioco con determinazione e coraggio, rivelandosi un grande esempio di dignità. Istruttrice di acquaticità per bambini e madre di quattro figli, Alice ha svelato alcuni dettagli della sua vita privata. Le complicate relazioni passate le hanno provocato dolore, ma le hanno anche dato la possibilità di acquisire maggiore consapevolezza. La partita, purtroppo, non si è rivelata delle migliori, ma la protagonista ha dimostrato una forza e una sensibilità che hanno conquistato il pubblico.

Il racconto della vita privata

Fra l’apertura di un pacco e un’altra, Alice ha raccontato alcuni dettagli della sua vita sentimentale. La giovane ha quattro figli, nati da diverse relazioni. La primogenita è nata da una storia finita male. Poco dopo si è sposata, e dal matrimonio sono nati altri due bambini. Tuttavia la coppia non ha retto alla vita matrimoniale e ben presto è arrivato il divorzio. Dopo tanta sofferenza, Alice ha ritrovato la serenità al fianco di Edoardo, da cui ha avuto il suo quarto figlio.

La concorrente del Veneto va alla Regione Fortunata

La partita che ha visto protagonista Alice è andata avanti non senza difficoltà. Tanti i pacchi rossi aperti, e ben poche le possibilità di vincita. Alla fine la concorrente del Veneto è andata alla Regione Fortunata, con la speranza di ottenere il montepremi. La prima scelta dell’istruttrice, dal valore di 100.000 euro, è stata l’Abruzzo. La seconda, invece, dal valore di 50.000 euro, è ricaduta sul Lazio. Entrambe le regioni selezionate, però, non corrispondevano alla Regione Fortunata, che invece era il Molise.