Affari Tuoi: Costantino e l’azzardo della Regione fortunata

La puntata di Affari Tuoi andata in onda sabato 25 ottobre 2025 su Rai 1 ha avuto come protagonista Costantino, concorrente del Lazio, accompagnato dalla sorella Marina. Una partita vivace, fatta di buoni colpi, scelte discutibili e un finale amaro che ha lasciato il pubblico diviso. Dopo i saluti iniziali di Stefano De Martino, il gioco ha preso subito ritmo. Marina ha scelto di aprire il pacco 14, abbinato al Molise, che purtroppo conteneva la cifra massima da 300 mila euro. Una partenza sfortunata che però non ha scoraggiato i due fratelli, spinti da un forte spirito di determinazione. Come sarà andato il gioco per loro?

Affari tuoi: la sfida di Costantino e Marina

Il “Dottore” ha proposto presto le prime offerte, ma Costantino ha rifiutato: ha preferito giocare fino in fondo. In studio si sono alternati momenti di tensione e leggerezza, con Marina che ha scherzato e il pubblico che ha partecipato attivamente. A metà partita il bilancio sembrava buono: erano rimasti ancora alcuni pacchi blu e diverse cifre importanti. Il Dottore ha rilanciato con 35 mila euro, ma il concorrente, incoraggiato dalla sorella, ha deciso di andare avanti. Una scelta coraggiosa, forse troppo. Il punto di svolta è arrivato quando Costantino ha scelto di cambiare pacco, passando dal suo numero originale al numero 13. L’intuizione, purtroppo, non ha pagato bene: nel pacco abbandonato c’erano infatti 10 mila euro, mentre nel nuovo non si nascondeva la fortuna sperata. Le successive chiamate hanno eliminato cifre pesanti e l’atmosfera si è fatta evidentemente più tesa. Il momento clou è arrivato con la cosiddetta “Regione fortunata”, la fase finale in cui un’intuizione può ribaltare la partita. Costantino e Marina, seguendo un legame affettivo, hanno scelto la Sicilia, regione della loro nonna. Tuttavia il suggerimento di Thanat, che indicava il Lazio come opzione vincente, si è rivelato corretto: la scelta sentimentale è costata la vittoria. Il pubblico è rimasto dispiaciuto, e lo stesso De Martino ha accompagnato con garbo la chiusura del gioco, sottolineando la sportività e la compostezza dei concorrenti. “Una partita dignitosa, giocata con il cuore”, ha commentato , salutando i due fratelli tra gli applausi del pubblico. Quella del 25 ottobre è stata una puntata equilibrata, senza eccessi ma ricca di ritmo e piccoli colpi di scena. Nessuna vincita clamorosa, ma una storia familiare semplice e sincera che ha ricordato, ancora una volta, come Affari Tuoi resti un gioco emotivo prima ancora che economico.

Chi è Costantino, il concorrente del Lazio protagonista della puntata

Costantino, protagonista della puntata di stasera, arriva dal Lazio e vive nella zona di Gaeta, in provincia di Latina. È un consulente manageriale per banche, un profilo serio e riservato, ma con una vena di ironia che ha conquistato subito il pubblico in studio. Accanto a lui, per tutta la partita, c’è stata la sorella Marina, impiegata in un’azienda energetica, che con calma e determinazione ha accompagnato ogni decisione, anche quelle più rischiose. I due fratelli hanno raccontato di avere un legame profondo con la loro famiglia e con la casa dei nonni, che sognanovano di poter ricomprare grazie a un’eventuale vincita. Questa volta però per Costantino e Marina non è andata bene. Auguriamo ai due ragazzi migliore fortuna per il futuro.