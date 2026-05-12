L’Eredità cambia programmazione per l’estate: la bella novità per i fans

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L’Eredità è tra i game show storici di Rai 1. Ogni giorno le puntate del programma condotto da Marco Liorni registrano oltre 2 milioni di telespettatori sulla rete ammiraglia della Tv di Stato. In queste ore, il conduttore ha annunciato una bella novità che siamo sicuri farà piacere ai fans. Scendendo nei dettagli, il game show debutterà nella prestigiosa fascia dell’access prime time. Dal prossimo 20 luglio dalle ore 20:45, L’eredità prenderà il posto lasciato vacante da Affari Tuoi. Il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino terminerà la sua messa in onda il 18 luglio dopo aver registrato una stagione di successi. Nell’annuncio andato in onda in tv, Marco Liorni ha dichiarato: “Quest’estate, se vorrete, l’Eredità sarà con noi in un’altra collocazione, dopo il telegiornale. Quando finirà Affari Tuoi con Stefano De Martino, andremo in onda al loro posto. Quindi dalla metà di luglio fino ai primi giorni di settembre”.

L’Eredità sbarca nella fascia dell’access prime time dal 20 luglio

L’Eredità è pronta a debuttare nella fascia dell’access prime time dal 20 luglio con una formula tutta nuova. Il game show di Rai 1 si scontrerà col ritorno di The Wall sui teleschermi di Canale 5. Max Giusti prenderà il timone del programma che un tempo era stato condotto da Gerry Scotti. Il conduttore è reduce da due grandi successi sulla rete ammiraglia Mediaset. L’uomo ha totalizzato buoni ascolti con Caduta Libera ed ha sorpreso con Scherzi a parte, andato in onda in prime time su Canale 5. Per questo motivo, la sfida all’Auditel che si prospetta tra le due reti è davvero caldissima.