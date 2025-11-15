Affari Tuoi si ferma nuovamente: la data e i motivi dello stop

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’improvvisa assenza di Affari Tuoi dalla programmazione del 16 novembre ha sorpreso molti spettatori, soprattutto perché il game show condotto da Stefano De Martino sta vivendo una stagione brillante, con ascolti solidissimi e un pubblico ormai fidelizzato. La decisione della Rai non nasce da problemi interni alla trasmissione, bensì da un’esigenza di palinsesto legata a un appuntamento calcistico considerato prioritario dall’azienda. Secondo quanto riportato da Fanpage, lo stop è stato programmato per lasciare spazio alla diretta della Nazionale Italiana impegnata nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, un evento capace di catalizzare un pubblico molto ampio e trasversale.

Si tratta quindi di una sospensione temporanea, già prevista nei piani della rete, e che non intacca minimamente il percorso del programma né la fiducia che la Rai ha riposto in De Martino, la cui conduzione si è rivelata una delle sorprese televisive più convincenti dell’anno. Il preserale di Rai 1 tornerà regolarmente in onda dal giorno successivo, senza alcuna variazione o modifica del format.

La Rai ferma Affari Tuoi per la Nazionale

La scelta di rinunciare alla puntata del 16 novembre nasce dalla volontà di garantire al pubblico una copertura più ampia della partita degli Azzurri, che occuperà la fascia serale e richiede un coordinamento di palinsesto coerente con gli spazi informativi e sportivi della rete. La Rai, come ricorda Fanpage, ha infatti preferito privilegiare l’evento calcistico, seguendo una logica editoriale consolidata che da sempre assegna alle partite della Nazionale un ruolo centrale nella programmazione del servizio pubblico. Lo stesso era già accaduto il 13 novembre, quando Affari Tuoi era stato sospeso per la sfida Moldavia-Italia.

La presenza della Nazionale rappresenta infatti uno dei pochi eventi capaci di modificare stabilmente il palinsesto di Rai 1, grazie alla forza del richiamo emotivo, all’importanza sportiva delle qualificazioni e all’impatto sugli ascolti, che si prevede altissimo soprattutto in una fase così delicata del percorso verso il Mondiale. In questo scenario, lo stop di un game show, per quanto popolare, è un sacrificio fisiologico in vista di una serata considerata strategica.

L’assenza di Affari Tuoi non deve quindi essere interpretata come un segnale di rallentamento del programma. Al contrario, l’edizione in corso sta vivendo un momento di particolare solidità: De Martino ha trovato un equilibrio naturale nella conduzione, mantenendo il ritmo leggero e confidenziale caro al pubblico e aggiungendo un’impronta personale riconoscibile. Il ritorno in onda dopo lo stop potrebbe perfino amplificare l’attenzione, grazie al naturale effetto-richiamo generato dai cambi di palinsesto.

Affari Tuoi quindi non è affatto in pausa lunga, né è prevista alcuna rivoluzione interna. Il gioco dei pacchi tornerà immediatamente il 17 novembre, riprendendo senza modifiche la sua corsa in una stagione che si conferma tra le più fortunate degli ultimi anni.