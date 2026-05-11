Affari Tuoi, Brigitta si tiene stretto il pacco 20 e vince: si festeggia con il trenino

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Il Veneto è stato protagonista della puntata dell’11 maggio di Affari Tuoi. A giocare, al cospetto di Stefano De Martino, è stata Brigitta insieme al suo amato Nicola. Per lei si è delineata sin dai primi minuti una partita fatta di continui colpi di scena, tra speranze accese e momenti di sconforto, quasi come sulle montagne russe. Tutto lasciava pensare a un epilogo legato alla Regione Fortunata, ma il destino aveva in serbo qualcosa di molto diverso. Brigitta, con sangue freddo e determinazione, ha saputo giocare le sue carte fino in fondo, conquistando una vincita straordinaria.

Chi è Brigitta, la concorrente dell’11 maggio di Affari Tuoi

Brigitta arriva da Luvigliano di Torreglia, in provincia di Padova. Lavora come segretaria in uno studio medico ed è fidanzata con Nicola, che durante tutta la puntata le è rimasto accanto senza mai farle mancare sostegno e complicità. Lui fa il pittore e, accanto a lei, ha condiviso ogni emozione di una serata che si è trasformata lentamente in un piccolo viaggio tra tensione e speranza.

Rifiuta cambi e offerte

Fin dall’inizio, Brigitta si è tenuta stretta il pacco numero 20. Anche se nel cuore custodiva un altro numero, ha scelto di non cambiare mai, respingendo ogni proposta. Una decisione presa d’istinto, quasi come se sentisse che quel pacco avesse qualcosa da raccontarle. La sua non è stata affatto una partita semplice: i pacchi rossi sono usciti uno dopo l’altro, lasciando nello studio un’atmosfera sempre più tesa. Eppure lei non si è lasciata intimidire. Ha rifiutato offerte importanti, da 30.000 fino a 8.000 euro, continuando a credere nella sua scelta.

Quando alla fine sono rimasti soltanto due pacchi, uno da 200 euro e l’altro da 50.000 euro, il silenzio in studio sembrava pesare come piombo. Brigitta, però, non ha vacillato neppure in quell’istante. Con coraggio e una calma sorprendente, ha stretto forte il suo numero 20 e ha deciso di andare fino in fondo. Una scelta premiata nel modo più bello: dentro il suo pacco c’erano davvero 50 mila euro.

Vince 50 mila euro e festeggia con il trenino

A quel punto lo studio è esploso di gioia. Per celebrare il lieto fine, Brigitta e Nicola si sono lasciati travolgere dall’entusiasmo insieme a Stefano De Martino, Martina, Herbert e tutti i pacchisti, improvvisando un trenino al centro dello studio. Un finale leggero, festoso e liberatorio, arrivato dopo una partita vissuta tutta d’un fiato. LEGGI ANCHE: Affari Tuoi, Valiant Omar Cateto vince alla Regione Fortunata grazie a Herbert Ballerina