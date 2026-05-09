Affari Tuoi, Valiant Omar Cateto vince alla Regione Fortunata grazie a Herbert Ballerina

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Cateto e Ipotenusa sono stati i protagonisti della puntata del 9 maggio di Affari Tuoi. Valiant Omar Cateto, dal nome tanto curioso quanto memorabile, si è trovato a vivere una partita sorprendentemente fortunata. All’inizio, però, il percorso sembrava destinato al peggio perché il concorrente ha messo a segno un colpo sbagliato dopo l’altro. Alla fine, il concorrente ligure è arrivato alla Regione Fortunata e proprio lì la situazione si è completamente ribaltata, permettendogli di tornare a casa con un ricco montepremi. E il merito, questa volta, è stato soprattutto di Herbert Ballerina.

Chi è Valiant Omar Cateto, protagonista di Affari Tuoi del 9 maggio

Valiant Omar Cateto si è presentato ad Affari Tuoi insieme alla sorella Dafne Georgia Ipotenusa. Due nomi insoliti che hanno divertito Stefano De Martino e il pubblico di mamma Rai. Valiant Omar Cateto viene da Genova e, nella vita, fa l’idrografo: studia i mari e gli oceani, un lavoro affascinante che ha incuriosito tutti in studio.

Una partita disastrosa: interviene Ditonellapiaga

Il concorrente ha pescato casualmente dalla ruota il pacco numero 10. Nessun jackpot iniziale, dato che Gennarino non è comparso nei primi tre tiri. Nel corso della puntata è intervenuta anche Ditonellapiaga, che si è esibita con il brano portato a Sanremo, “Che fastidio”. Con il passare dei minuti, però, la partita si è trasformata in un vero percorso a ostacoli. Omar ha tentato anche il cambio pacco, perché quel numero 10 non lo convinceva fino in fondo, scegliendo il 4. Ma nemmeno questa mossa è riuscita a cambiare subito il destino della gara, tanto che tutte le speranze si sono concentrate sulla Regione Fortunata.

La Regione Fortunata: Herbert fa vincere il concorrente ligure

Per il premio da 100.000 euro, Omar ha scelto l’Umbria, ma non era quella la Regione Fortunata. Quando si è arrivati al premio da 50.000 euro, il concorrente ha deciso di seguire il suggerimento di Herbert Ballerina, puntando sulla Lombardia. Martina, invece, aveva proposto l’Emilia-Romagna, rimasta come ultima alternativa. Stavolta Herbert ci ha visto giusto: la Lombardia era davvero la scelta vincente. Tra applausi, incredulità e sorrisi, Herbert ha poi scherzato invitando Omar a cedergli metà della vincita. Una battuta che ha reso ancora più leggera e memorabile una serata partita in salita e conclusa con un finale da favola. LEGGI ANCHE: Affari Tuoi, pensa al figlio che sta per nascere e si accontenta: accetta 40.000 euro ma avrebbe potuto sbancare