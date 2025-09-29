Affari tuoi, Attilio dalla Lombardia vince il Jackpot e incassa una bella ricompensa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La puntata di Affari tuoi del 29 settembre ha visto protagonista Attilio, il concorrente della Lombardia. Un uomo che non ha mai perso la speranza di poter dare un futuro migliore alla sua famiglia. Una partita giocata con dignità e coraggio, riuscendo a portare a casa una sostanziosa ricompensa.

La storia di Attilio, il concorrente della Lombardia

La puntata del 29 settembre di Affari tuoi si è rivelata davvero sorprendente. La vita del concorrente è stata segnata da eventi positivi, ma anche da momenti di buio. Di professione agente di commercio, Attilio proviene da Bellaggio, dove vive con sua moglie Monica. I due sono sposati da più di trent’anni, ed hanno un figlio di nome Andrea, anche lui agente di commercio. Da meno di un anno la famiglia ha accolto l’arrivo della piccola Ludovica, la figlia di Andrea. Tuttavia proprio in un momento di grande gioia, Attilio ha dovuto fare i conti con un inaspettato licenziamento. La sua condizione economica è precipitata, provocandogli non pochi problemi. Grazie alla vicinanza di sua moglie e suo figlio, l’agente di commercio non si è mai arreso, continuando a sperare in un futuro più roseo.

Nel corso della puntata, Attilio ha raccontato di aver scelto di partecipare al programma proprio in segno di riscatto. Tanti i progetti da realizzare con il denaro di un’eventuale vincita. In primis vorrebbe creare un salvadanaio da donare alla sua nipotina. Inoltre vorrebbe dare vita ad un rifugio per animali, dimostrando grande sensibilità. Il concorrente della Lombardia ha raccontato una storia fatta di sacrifici e difficoltà, ma anche di speranze e dignità.

Attilio è il primo concorrente a trovare il jackpot di Affari tuoi

La partita del concorrente lombardo è iniziata sotto una buona stella. Attilio, infatti, ha avuto la fortuna di trovare Gennarino nei primi sei tiri, riuscendo a conquistare il jackpot, salito a 2.000 euro. Si tratta di una regola introdotta solo a partire da questa edizione: coloro che trovano Gennarino nei primi sei tiri, ottengono il jackpot che sale di mille euro a puntata.

Come è finita la partita di Attilio

Pacco dopo pacco, Attilio si è ritrovato con il Pacco Nero ed uno pacco da 300.000 euro. A tal punto il Dottore ha avanzato un’offerta da 75.000 euro che è stata accettata dal concorrente. La scelta dell’agente di commercio si è rivelata molto saggia, considerato che quello che gli era toccato in sorte era il Pacco Nero, contenente 30.000 euro.