Affari tuoi, Angelo dall’Abruzzo riesce a portare a casa una buona ricompensa

Dopo lo stop del sabato sera per dare spazio allo show di Milly Carlucci, Affari tuoi è tornato in onda su Rai Uno. Per la serata del 28 settembre è stato chiamato a giocare Angelo, il concorrente dell’Abruzzo. Nel corso della puntata Stefano De Martino ha annunciato un’importante novità riguardo al palinsesto delle prossime settimane. Per lasciare spazio a Ballando con le stelle, Affari tuoi non andrà più in onda di sabato. La programmazione, dunque, proseguirà dalla domenica al venerdì.

La vita e le passioni di Angelo, il concorrente dell’Abruzzo

La partita del 28 settembre ha visto protagonista Angelo, il concorrente della regione Abruzzo. Proveniente da Monte Marcone di Atessa, in provincia di Chieti. Di professione apicoltore, Angelo ha dichiarato di amare molto il suo lavoro, tanto da considerarlo una passione. Da circa dieci anni è sposato di Lisa, insegnante di scuola primaria, dalla quale ha avuto due figlie. La donna è stata presente in studio per sostenere le scelte del coniuge.

Una partita piuttosto fortunata

Ad Angelo è toccato in sorte il pacco numero 16. Fin dal principio la partita è apparsa piuttosto favorevole, con l’apertura di numerosi pacchi negativi. Il Dottore ha deciso di avanzare una prima offerta di 32.000 euro che è stata prontamente rifiutata. Proseguendo il gioco, sul finale sono rimaste tre opzioni piuttosto benevole: un pacco da 30.000, uno da 50.000 e un altro da 75.000. Dunque il pacco numero 16 avrebbe custodito in ogni caso una buona ricompensa.

Considerato il valore dei pacchi, il Dottore ha offerto 62.000 euro ad Angelo. L’abruzzese, tuttavia, ha rifiutato l’offerta, ipotizzando che nel suo pacco potesse nascondersi il bottino più alto. Nel pacco numero 16 c’erano 50.000 euro per la gioia di Angelo e di sua moglie.