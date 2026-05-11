Adriana Volpe svela un segreto ad Antonella Elia: “Prima del GF Vip Pietro…”

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Si sta rafforzando sempre di più l’amicizia tra Adriana Volpe e Antonella Elia al Grande Fratello Vip. Prima di ritrovarsi insieme nella casa più spiata dagli italiani erano anni che non si parlavano dopo alcuni screzi avvenuti tra loro in passato.

All’inizio del reality si sono battibeccate ma dopo un po’ si sono chiarite e da quel momento sono diventate inseparabili. Nelle scorse settimane le due gieffine si sono fatte una promessa, quella di continuare ad essere amiche dopo il Grande Fratello Vip. Durante una chiacchierata Adriana Volpe ha detto che si frequenteranno fuori e sarà come una zia per sua figlia.

Adriana Volpe stupisce Antonella Elia al GF Vip con una rivelazione: c’entra Pietro Delle Piane

Antonella Elia nella casa è tornata a parlare dell’ex compagno dicendo che le stanno riaffiorando i bei ricordi nell’ultimo periodo. A quel punto l’amica le ha svelato un segreto che riguarda Pietro Delle Piane, una rivelazione che ha lasciato la gieffina a bocca aperta.

Cosa le ha detto? Queste le sue parole: “Sai che Pietro mi ha mandato dei vocali prima di entrare qua?”, ha poi svelato cosa le ha chiesto: “Di starti vicina, Anto”. Antonella Elia è apparsa molto sorpresa, non si aspettava affatto un gesto simile dall’ex compagno. Dopo il Grande Fratello Vip potrebbe esserci un riavvicinamento tra loro?