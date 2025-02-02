Achille Lauro, la mossa nei confronti di Fedez

Il Festival di Sanremo 2025 si avvicina e con esso il gossip che coinvolge Fedez, Chiara Ferragni e Achille Lauro. Negli ultimi giorni, le rivelazioni sui presunti tradimenti di Fedez e il gossip su u...

Il Festival di Sanremo 2025 si avvicina e con esso il gossip che coinvolge Fedez, Chiara Ferragni e Achille Lauro. Negli ultimi giorni, le rivelazioni sui presunti tradimenti di Fedez e il gossip su un flirt tra Lauro e Ferragni hanno catturato l'attenzione del pubblico. In un recente video per il FantaSanremo, Achille Lauro ha scelto Fedez come parte della sua squadra, una mossa che molti interpretano come una frecciatina al rapper di Rozzano.

Achille Lauro e Fedez sono in pessimi rapporti?

Nonostante i tre protagonisti non abbiano confermato né smentito le voci, i rapporti tra Fedez e Lauro sembrano deteriorati, con i due che non si seguono più su Instagram da tempo. In passato, erano uniti da una collaborazione di successo con il brano "Mille", ma ora le tensioni sembrano palpabili.

Il gossip si infittisce con voci di un incontro segreto tra Ferragni e Lauro su un'isola privata, alimentando ulteriormente le speculazioni. Dagospia ha riportato che l'influencer, in incognito, avrebbe visitato l'isola per vedere Lauro, suscitando l'attenzione degli addetti alla sicurezza.

Con il Festival alle porte, i fan sono in trepidante attesa di scoprire come si svilupperà questa "soap opera" tra i protagonisti e come le dinamiche tra loro influenzeranno le loro performance sul palco dell'Ariston. La tensione è palpabile e il gossip è destinato a crescere.