A San Giovanni Rotondo evento di presentazione dell’app realizzata dagli studenti per l’ambiente

A San Giovanni Rotondo la tecnologia si è fatta strumento di diffusione della conoscenza delle ricchezze naturalistiche del territorio. La passione e le competenze dei ragazzi sono diventati alleati importantissimi nella costruzione di una matura cultura ambientale.

All’Istituto Tecnico “Di Maggio” il Commissario Straordinario del Parco Nazionale del Gargano, Raffaele Di Mauro, ha partecipato all’evento di presentazione della app realizzata dagli studenti e dedicata alla bellissima mostra permanente “Lo Sperone”, organizzata da Legambiente.

Un momento stupendo, attraverso il quale è stato possibile confrontarsi sul contributo che le moderne tecnologie possono fornire al marketing territoriale e, soprattutto, celebrare la qualità del lavoro svolto dai ragazzi dell’Istituto “Di Maggio”.

La collaborazione tra associazioni ambientaliste, giovani generazioni ed Ente Parco può rappresentare un punto di svolta nella promozione del territorio in chiave moderna.

Una sinergia che il Parco Nazionale intende valorizzare e sostenere, perché a scrivere il futuro ambientale della nostra terra siano innanzitutto le mani dei più giovani