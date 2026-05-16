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A pranzo con i nonni

Un progetto che nutre il cuore.

L’iniziativa di ASL Foggia “A pranzo con i nonni” ha ricevuto il prestigioso “Premio UNIMPRESA 2026” dall’Università degli Studi di Foggia per lo straordinario valore umano e sociale. Il progetto che unisce generazioni, crea ponti tra pubblico e volontariato, valorizza la fragilità e custodisce le tradizioni del nostroterritorio attraverso tradizioni, ricordi e piatti tipici.

Protagonisti di questa bellissima storia sono gli ospiti della Residenza Sanitaria Assistenziale di San Marco in Lamis e gli studenti dell’Istituto Professionale Alberghiero “Michele Lecce” di San Giovanni Rotondo: giovani mani che cucinano accanto a mani esperte, tra racconti di vita, ricette tramandate e sorrisi che hanno il sapore di casa.

Nato nel 2019 da un’idea condivisa del Prof. Luigi Talienti e Carolina Villani, il progetto dà vita a momenti speciali dedicati alle ricorrenze più sentite: Natale, Carnevale, San Valentino, Festa del Papà. Occasioni in cui la cucina diventa memoria viva, cura reciproca e dialogo tra passato e futuro: “il progetto è parte integrante del nostro PTOF, perché ormai da anni è collaudato e consolidato, a dimostrazione che noi non trascuriamo nessuno nelle fasce di fragilità della nostra società – conclude il Dirigente Talienti – anzi cerchiamo di creare virtù, continuità e prospettiva. Una scuola che tende a colmare il vuoto, perché il vuoto va disseminato; e per essere colmato deve essere conosciuto e riconoscibile”. Nel corso della cerimonia di premiazione, che si è svolta l’11 maggio scorso, è stato ricordato che “A pranzo con i nonni” trasforma un semplice pranzo in un’esperienza di incontro, ascolto e affetto.

Presenti il Magnifico Rettore, Lorenzo Lo Muzio, il Presidente della Commissione giudicatrice presieduta dal Prorettore e Delegato al Grant Office, Michele Milone, il Direttore del Distretto Socio Sanitario 52 di San Marco in Lamis Michele Ciavarella, Carmen Ritrovato, responsabile della RSA di San Marco in Lamis e Carolina Villani, coordinatrice dei servizi sociali distrettuali e co-ideatrice dell’iniziativa.

Il prossimo appuntamento con “A pranzo con i nonni” è fissato per il 28 maggio 2026, sempre nella RSA di San Marco in Lamis.

Sarà ancora una volta un’occasione preziosa per ricordare che le emozioni più autentiche nascono attorno a una tavola condivisa. Preparare un pranzo insieme non è solo condividere un pasto: vuol dire tramandare identità, tradizioni e amore. E poi concluderei: e nel frattempo i nostri alunni, attraverso una cittadinanza attiva, apprendono non solo la pratica laboratoriale, ma una matrice valoriale che li accompagnerà per tutta la vita: “Nel frattempo – conclude Luigi Talienti – i nostri alunni, attraverso una cittadinanza attiva, apprendono non solo la pratica laboratoriale, ma una matrice valoriale che li accompagnerà per tutta la vita”.