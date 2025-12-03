Eventi ManfredoniaScuola

A Manfredonia l’iniziativa “Scuola, Sport e Inclusione”

Redazione3 Dicembre 2025
Nel quadro delle attività di orientamento dell’IPEOA “Michele Lecce”, la scuola ha organizzato per il 4 dicembre l’evento “Scuola, Sport e Inclusione – Cooking Show Sapori d’Autunno”, ospitato dalla Lega Navale di Manfredonia.

Una mattinata dedicata alla formazione e al valore dell’inclusione, con interventi del dirigente Luigi Talienti, del presidente del Comitato Italiano Paralimpico Puglia Gianni Romito, del referente scolastico CIP Vito Sasanelli e del capitano della Manfredonia Calcio 1932 Benny Cicerelli.

L’incontro vedrà inoltre la presenza delle istituzioni cittadine e sarà moderato dal giornalista Giovanni Ognissanti, concludendosi con un percorso di degustazione dedicato ai sapori del territorio.

