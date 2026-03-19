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A Manfredonia fino a 3.500 euro per i ragazzi dai 16 ai 30 anni che vogliono trasformare le idee in progetti

Se hai tra i 16 e i 30 anni, questa è la tua occasione! Fino all’8 aprile al link: https://www.sipuofare.net/mappa/puglia/ è aperto il bando del Comune di Manfredonia “Si può fare! in sicurezza a Manfredonia”: un’occasione reale per trasformare un’idea in un progetto, con un contributo fino a 3.500 euro.

Puoi proporre un evento, un progetto artistico, un’iniziativa di volontariato o un’attività che abbia un impatto positivo sulla città. Non è solo un finanziamento: è un percorso che ti accompagna, ti sostiene e ti aiuta a rendere concreta la tua idea.

Abbiamo previsto anche uno sportello dedicato, il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 19.00 in piazza del Popolo, al pianterreno del municipio, proprio per aiutarti passo dopo passo nella presentazione del progetto.

Con questo percorso vogliamo dare fiducia ai giovani perché sono loro i protagonisti, oggi, della crescita della nostra città.

Non aspettare. Se hai un’idea, questo è il momento di provarci.

Si può fare, davvero!

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura