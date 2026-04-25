730 Precompilato 2026, le date: il calendario ufficiale e le novità dell’Agenzia delle Entrate

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Con l’avvicinarsi della primavera, si accendono i motori della macchina fiscale italiana. L’Agenzia delle Entrate ha definito il cronoprogramma per il 730 precompilato 2026, lo strumento che coinvolge la platea più vasta di contribuenti, dai lavoratori dipendenti ai pensionati. L’obiettivo dell’amministrazione finanziaria rimane la semplificazione, puntando su un database di oneri detraibili sempre più nutrito, dai farmaci alle spese veterinarie, fino ai bonus edilizi.

Il debutto della piattaforma: la fase di consultazione

La data d’inizio è fissata per il 30 aprile 2026. Da quel momento in poi, i cittadini potranno accedere al proprio cassetto fiscale tramite le credenziali d’identità digitale (SPID, CIE o CNS) per visionare la dichiarazione predisposta dal fisco. In questa prima fase, il documento è disponibile esclusivamente in modalità di lettura: i contribuenti sono chiamati a verificare la correttezza dei dati trasmessi da terzi, come banche, assicurazioni e strutture sanitarie.

Le finestre per la modifica e la trasmissione

Il calendario entra nel vivo il 20 maggio 2026, data in cui il portale sbloccherà le funzioni di modifica e invio. Il contribuente si trova davanti a un bivio procedurale: l’accettazione del modello senza variazioni o l’integrazione di dati mancanti.

Sul piano dei controlli, la scelta non è priva di conseguenze. L’invio del modello “così com’è” comporta l’esclusione dal controllo formale sugli oneri documentati, un vantaggio non trascurabile per chi intende chiudere la pratica senza il timore di accertamenti documentali futuri sulle cifre pre-inserite dall’Agenzia.

Termini perentori e gestione degli errori

Il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione è il 30 settembre 2026. Tuttavia, la normativa prevede una “finestra di ripensamento” per chi dovesse riscontrare errori dopo l’invio: entro il 20 giugno 2026 è infatti possibile annullare il modello precedentemente trasmesso e procedere con una nuova compilazione. Superata tale soglia, il contribuente dovrà ricorrere al 730 integrativo o al Modello Redditi, con tempistiche e modalità differenti.

L’impatto sui rimborsi: la variabile tempo

Dal punto di vista giornalistico, l’aspetto di maggior interesse per i cittadini resta la tempistica dei conguagli IRPEF. La macchina dei rimborsi segue un ordine cronologico basato sulla data di presentazione. Coloro che trasmetteranno la dichiarazione entro la fine di maggio potranno vedere il credito accreditato già nella busta paga di luglio o nel rateo pensionistico di agosto/settembre. Per gli invii tardivi effettuati a ridosso della scadenza di settembre, l’erogazione delle somme potrebbe slittare fino all’autunno inoltrato.

Prospetto riassuntivo delle scadenze fiscali 2026

30 aprile: Disponibilità online del modello precompilato (sola lettura).

Disponibilità online del modello precompilato (sola lettura). 20 maggio: Apertura delle funzioni di modifica, integrazione e invio telematico.

Apertura delle funzioni di modifica, integrazione e invio telematico. 20 giugno: Ultimo giorno utile per l’annullamento di un modello già inviato.

Ultimo giorno utile per l’annullamento di un modello già inviato. Luglio – Settembre: Erogazione dei rimborsi in busta paga o pensione per i primi invii.

Erogazione dei rimborsi in busta paga o pensione per i primi invii. 30 settembre: Termine perentorio per la trasmissione del 730/2026.

L’appuntamento di quest’anno si inserisce in un quadro di costante digitalizzazione, volto a ridurre il margine di errore e a velocizzare il rapporto tra Stato e contribuente, in un’ottica di trasparenza fiscale sempre più automatizzata.