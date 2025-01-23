10 canzoni che non hanno vinto Sanremo ma che hanno cambiato la storia della musica italiana

Dieci canzoni, dagli anni 60 ad oggi, che non hanno vinto Sanremo ma hanno cambiato la storia della musica italiana.Negli oltre settant'anni di storia del Festival di Sanremo, molte canzoni sono state...

Dieci canzoni, dagli anni 60 ad oggi, che non hanno vinto Sanremo ma hanno cambiato la storia della musica italiana.

Negli oltre settant'anni di storia del Festival di Sanremo, molte canzoni sono state premiate con l’applauso del pubblico e il riconoscimento della critica, ma alcune, pur non avendo vinto, hanno trovato il loro posto nell’immaginario collettivo. Brani capaci emozionare e lasciare un segno indelebile, sono diventati veri e propri evergreen della musica italiana, dimostrando che il successo non si misura con una classifica. Ecco le 10 canzoni che, pur non classificandosi prime, hanno conquistato un posto speciale nel cuore di tutti noi.