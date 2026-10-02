Zeudi Di Palma, importante traguardo prima dell’Isola dei famosi: l’annuncio

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Zeudi Di Palma è stata tra le grandi protagoniste del Grande fratello 2024. In quel frangente, l’ex Miss Italia fece molto parlare per la sua amicizia speciale con Helena Prestes, oggi felicemente fidanzata con Javier Martinez. A distanza di tempo, la donna è tornata a far parlare di sé per un grande traguardo che ha raggiunto. A rivelarlo è stata la stessa modella napoletana, la quale ha annunciato tramite i propri canali social di aver comprato la sua prima casa. In un video apparso nel suo profilo Tiktok si vede Zeudi Di Palma mostrarsi all’interno di un immobile vuoto con in mano le chiavi.

Zeudi Di Palma ha comprato la sua prima casa

L’ex Miss Italia ha comprato la sua prima casa come rivelato fa lei stessa sui social. La novità è stata festeggiata da tutti i suoi fans, che ancora oggi la seguono con grande passione. Un utente ha scritto: “Quello amo di Zeudi è che in questi mesi non ha sperperato i soldi guadagnati in auto, viaggi, gioielli, borse, vestiti… ma li ha messi da parte per comprarsi una casa sua, il sogno di una bambina nata nelle case popolari di Scampia. Non vedo l’ora di vedere le live da qui“. Un grande traguardo che arriva a pochi mesi dalla sua partecipazione all’Isola dei famosi. Zeudi Di Palma sarà tra le naufraghe della nuova edizione del reality show, in programma nel 2027 sui teleschermi di Canale 5.

Zeudi Di Palma al Grande Fratello (Screen Mediaset Infinity)