Helena Prestes, dolce dedica per l’ex gieffina: ecco da chi

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Helena Prestes è tra le concorrenti del Grande fratello più seguite in questo momento in Italia. La modella brasiliana ha raggiunto una grande popolarità negli ultimi anni che le ha permesso di siglare importanti collaborazioni lavorative e prendere parte ad alcuni programmi tra cui The 50 Italia, la cui prima edizione è andata in onda lo scorso maggio su Amazon Prime Video. In queste ore, la compagna di Javier Martinez è tornata a far parlare di sé. Helena Prestes ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dov’è seguita da oltre 300 mila utenti. Nella foto la 36enne di San Paolo fotografa un bicchiere di una nota catena di caffetteria. Proprio su di esso compare un dolce messaggio per Helena Prestes.

Helena Prestes ed i complimenti da un ammiratore misterioso

La modella brasiliana è stata sorpresa da un dolce dedica scritta sul bicchiere della sua bevanda. Su di essa è presente la seguente scritta: “Helena Prestes sei molto più bella dal vivo“. La compagna di Javier Martinez ha ricevuto dei complimenti da un’ ammiratrice o ammiratore misterioso. La bellezza della donna non passa di certo inosservato, considerano la sua professione da modella che le ha permesso di sfilare per importanti brand di fama internazionale. Nel frattempo, l’ex gieffina continua la spola tra Lecco e Milano dove ha diversi impegni di lavoro.