La mela di Aism anche a Manfredonia, San Giovanni Rotondo e Vieste
LA MELA DI AISM: LA CROCE ROSSA SCENDE IN PIAZZA PER LA SOLIDARIETÀ
2, 3 e 4 ottobre 2026
Anche quest’anno la Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia rinnova il proprio impegno al fianco di AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla in occasione de “La Mela di AISM”, l’iniziativa nazionale che sostiene la ricerca scientifica, i servizi e le attività dedicate alle persone con sclerosi multipla e alle loro famiglie.
Per tre giorni i nostri volontari saranno presenti sul territorio per contribuire concretamente alla raccolta e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di sostenere la ricerca.
A Manfredonia ci troverete in Piazza del Popolo, nelle giornate di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre, sia al mattino che al pomeriggio, fino ad esaurimento delle mele disponibili.
Ma l’impegno della Croce Rossa non si ferma a Manfredonia.
La Mela di AISM sarà infatti presente anche a San Giovanni Rotondo e a Vieste, grazie all’impegno delle Unità Territoriali della Croce Rossa Italiana presenti nei rispettivi territori.
Un’unica iniziativa, più territori coinvolti e tanti volontari pronti a dare il proprio contributo per una causa importante.
IL PRESIDENTE ANDREA NOBILE
«Essere nuovamente al fianco di AISM è per il nostro Comitato motivo di grande soddisfazione. La Croce Rossa Italiana è da sempre presente nelle comunità e questa è l’ennesima occasione nella quale i nostri volontari scelgono di mettersi a disposizione per sostenere un’importante iniziativa di solidarietà.
Quest’anno saremo presenti a Manfredonia, in Piazza del Popolo, e contemporaneamente anche a San Giovanni Rotondo e Vieste, grazie alle nostre Unità Territoriali. È un impegno che dimostra quanto sia importante fare rete e portare la solidarietà là dove vivono le nostre comunità.
Invito tutti i cittadini a venirci a trovare: dietro una semplice mela c’è un messaggio importante di vicinanza e di sostegno alla ricerca e alle persone con sclerosi multipla. Anche un piccolo gesto, quando viene condiviso da tanti, può diventare un aiuto concreto.»
UN PICCOLO GESTO, UN GRANDE AIUTO
MANFREDONIA – Piazza del Popolo
SAN GIOVANNI ROTONDO – Unità Territoriale CRI
VIESTE – Unità Territoriale CRI
2 – 3 – 4 OTTOBRE
Mattina e pomeriggio
Fino ad esaurimento delle mele
Vi aspettiamo in piazza!