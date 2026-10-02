La mela di Aism anche a Manfredonia, San Giovanni Rotondo e Vieste

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LA MELA DI AISM: LA CROCE ROSSA SCENDE IN PIAZZA PER LA SOLIDARIETÀ

2, 3 e 4 ottobre 2026

Anche quest’anno la Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia rinnova il proprio impegno al fianco di AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla in occasione de “La Mela di AISM”, l’iniziativa nazionale che sostiene la ricerca scientifica, i servizi e le attività dedicate alle persone con sclerosi multipla e alle loro famiglie.

Per tre giorni i nostri volontari saranno presenti sul territorio per contribuire concretamente alla raccolta e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di sostenere la ricerca.

A Manfredonia ci troverete in Piazza del Popolo, nelle giornate di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre, sia al mattino che al pomeriggio, fino ad esaurimento delle mele disponibili.

Ma l’impegno della Croce Rossa non si ferma a Manfredonia.

La Mela di AISM sarà infatti presente anche a San Giovanni Rotondo e a Vieste, grazie all’impegno delle Unità Territoriali della Croce Rossa Italiana presenti nei rispettivi territori.

Un’unica iniziativa, più territori coinvolti e tanti volontari pronti a dare il proprio contributo per una causa importante.

IL PRESIDENTE ANDREA NOBILE

«Essere nuovamente al fianco di AISM è per il nostro Comitato motivo di grande soddisfazione. La Croce Rossa Italiana è da sempre presente nelle comunità e questa è l’ennesima occasione nella quale i nostri volontari scelgono di mettersi a disposizione per sostenere un’importante iniziativa di solidarietà.

Quest’anno saremo presenti a Manfredonia, in Piazza del Popolo, e contemporaneamente anche a San Giovanni Rotondo e Vieste, grazie alle nostre Unità Territoriali. È un impegno che dimostra quanto sia importante fare rete e portare la solidarietà là dove vivono le nostre comunità.

Invito tutti i cittadini a venirci a trovare: dietro una semplice mela c’è un messaggio importante di vicinanza e di sostegno alla ricerca e alle persone con sclerosi multipla. Anche un piccolo gesto, quando viene condiviso da tanti, può diventare un aiuto concreto.»

UN PICCOLO GESTO, UN GRANDE AIUTO

MANFREDONIA – Piazza del Popolo

SAN GIOVANNI ROTONDO – Unità Territoriale CRI

VIESTE – Unità Territoriale CRI

2 – 3 – 4 OTTOBRE

Mattina e pomeriggio

Fino ad esaurimento delle mele

Vi aspettiamo in piazza!