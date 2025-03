Zeudi Di Palma furiosa con Helena: “Una grandissima scostumata!”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il clima nella Casa del Grande Fratello si fa sempre più rovente, e a meno di 24 ore dalla finalissima, le tensioni non accennano a placarsi. L’ultima lite che sta facendo impazzire il web ha come protagoniste due ex amiche: Zeudi Di Palma e Helena Prestes. Ma cosa ha fatto esplodere la bomba? Pare incredibile, ma tutto è nato da… una bottiglia di vino! Secondo quanto raccontato da Zeudi, sarebbe bastato un gesto poco carino per far scattare la scintilla: Helena avrebbe preso l’ultima goccia di vino, ignorando il fatto che anche Zeudi la desiderasse. Un dettaglio che per molti sembrerebbe insignificante, ma che nella tensione della Casa ha scatenato l’ennesimo scontro. I fan delle “Zelena” ricordano bene quando in passato fu Zeudi a versare il vino a Helena dopo che Javier si era rifiutato. Ma stavolta i ruoli si sono invertiti… e non in meglio!

La furia di Zeudi Di Palma al GF

Zeudi Di Palma, arrabbiatissima con Helena Prestes, ha esternato tutta la sua frustrazione nei confronti dela modella brasiliana: “Sei una grandissima scostumata, che poi neanche l’ha bevuto! A me non è il poco di vino ma è il gesto che mi fa innervosire. Significa che se tu vedi due persone morire di fame e hai un panino, tu giri la faccia e te ne vai”. Un gesto che Zeudi proprio non è riuscita a mandare giù, non solo per la questione del drink in sé, ma per tutto ciò che rappresentava. Un’amicizia costruita giorno dopo giorno, condividendo confidenze, risate, momenti difficili… e poi calpestata, più e più volte, sotto gli occhi delle telecamere del GF, 24 ore su 24. Per Zeudi, quel gesto è stato la goccia (di vino!) che ha fatto traboccare il vaso. Un affronto simbolico che ha messo in discussione non solo il presente, ma tutto il legame che le due avevano costruito. “Dopo tutto quello che abbiamo passato insieme… e lei fa questo?”, avrebbe confidato Zeudi con amarezza. Ma è davvero solo colpa del vino… o dietro si nasconde qualcosa di molto più profondo? Ricordiamo come entrambe le concorrenti siano in finale e si contendono a vittoria nel reality.

Gli utenti social contro l’ex Miss Italia

Come spesso accade nei reality, anche stavolta ci troviamo di fronte a due versioni diverse della stessa storia. Eppure, invece di prenderci il tempo per confrontarle e ragionarci su, tanti preferiscono schierarsi di pancia, senza analizzare davvero i fatti. Il risultato? L’opinione pubblica diventa un gregge rumoroso che soffoca il buon senso. Negli ultimi giorni, sui social è circolato un video che ha sollevato un vero polverone: da una parte si vede Zeudi dire a Helena di non aver mai baciato Alfonso, mentre in un altro momento ammette chiaramente di averlo fatto. Un’incongruenza che ha fatto partire subito la gogna mediatica. Alcuni concorrenti, come Chiara, avevano già sollevato dei dubbi, ma ora il web si è scatenato, accusando Zeudi di essere falsa e contraddittoria. Ma siamo davvero sicuri di aver capito tutto? Oppure stiamo giudicando da spettatori distratti, incapaci di cogliere le sfumature e troppo desiderosi di trovare un “colpevole” da attaccare?