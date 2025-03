Nuove tensioni al Grande Fratello: Tommaso tradisce Mariavittoria?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Fuori dalla Casa del Grande Fratello aleggia un sospetto riguardante Tommaso Franchi, un sospetto che sembra aver in qualche modo turbato Mariavittoria Minghetti. L’idraulico 25enne potrebbe aver tradito la sua ragazza. Nulla di confermato, solo teorie al momento e prove evidenti non ce ne sono in effetti. Ma allora perché è nato questo rumor? Ebbene, a far nascere il dubbio è stata proprio Mariavittoria, che, per ingannare il tempo tra le mura di Cinecittà, ha deciso di farsi le carte da sola. Durante la simpatica lettura, la gieffina ha pescato una carta piuttosto eloquente, che lei stessa ha interpretato come il segno di un tradimento. Tra una risata e l’altra, ha mimato le classiche “corna” sopra la testa, lasciando intendere che forse… qualcosa non torna. “Alfonso, mandaci qualche video!”, ha poi ironizzato rivolgendosi direttamente a Signorini, con il tono scherzoso che la contraddistingue, ma lasciando anche un pizzico di curiosità nei telespettatori. Sta solo giocando o c’è qualcosa che le ha fatto sorgere un sospetto? Fatto sta che a Mariavittoria non è piaciuto l’esito delle carte, affermando ironicamente: “Tommaso non mi manchi più!”. La serata è andata avanti in un clima di apparente serenità e divertimento, ma la Minghetti si è rivolta nuovamente a Signorini: “Alfonso sguinzaglia i paparazzi… vai, voglio Roma invasa!”. La ragazza ha proseguito: “Le corna che spuntano, il nostro due di picche e poi il locale dei locali, confidiamo nella solidarietà di Signorini”.

Grande Fratello: i fan di Mariavittoria divertiti dalle sue gag

La gag ha letteralmente conquistato i fan di Mariavittoria, come dimostrano i numerosi commenti apparsi sui social sotto al video diventato virale. Tra emoji, risate e battute al vetriolo, il pubblico ha accolto con entusiasmo l’ironia tagliente della gieffina, sempre capace di sdrammatizzare anche i temi più delicati. Il modus operandi della Minghetti sembra funzionare: il pubblico apprezza non solo il suo spirito autoironico, ma anche la capacità di non prendersi mai troppo sul serio. Una dote rara in un contesto come quello del Grande Fratello, dove spesso emozioni e tensioni dominano la scena. Vale la pena ricordare che, al di là del gioco delle carte, Mariavittoria aveva già raccontato all’interno della Casa di essere stata tradita in passato da un ex fidanzato. Un’esperienza dolorosa che, oggi, riesce a trattare con leggerezza e una buona dose di sarcasmo. Proponiamo la seguente frase riportata dal portale Biccy: “Stavamo insieme da cinque anni. A un certo punto una delle mie migliore amiche mi fa pensare. Avevo un sentore, a pelle sentivo delle cose e poi ho scoperto…”.

Mariavittoria ferita da Tommaso

Un’esperienza, quella del tradimento passato, che ha lasciato il segno nel cuore di Mariavittoria, rendendola più cauta e meno incline a lasciarsi andare completamente. È lei stessa ad ammettere di vivere con “il freno tirato” il rapporto con Tommaso Franchi, probabilmente per timore di rivivere lo stesso dolore. E proprio sul legame con Tommaso, Mariavittoria era stata piuttosto chiara anche in passato: “Non mi strapperei certo i capelli se lui si riavvicinasse a Maica al Gran Hermano”, aveva dichiarato con il suo solito tono tagliente, lasciando intendere che, pur provando qualcosa, non è disposta a soffrire o a fare drammi. Una frase che oggi, alla luce della famosa carta pescata e delle “corna” mimate con il sorriso sulle labbra, assume sfumature più sottili. Mariavittoria scherza, certo, ma il sospetto – anche solo per gioco – è stato lanciato. E i fan, ovviamente, non se lo sono lasciati sfuggire.