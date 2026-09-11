Ballando con le Stelle 2026: le prime sei coppie ufficiali annunciate da Milly Carlucci

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La 21esima edizione di Ballando con le Stelle 2026 comincia a prendere forma. A poche settimane dal debutto, fissato per sabato 3 ottobre su Rai 1, Milly Carlucci ha pubblicato sui social il primo blocco di coppie ufficiali che scenderanno in pista. Sei accoppiate che delineano già il tono della nuova stagione: volti amatissimi, ritorni importanti, personaggi attesi e un mix di sport, informazione, spettacolo e danza professionale.

A questo punto è inevitabile chiedersi: chi sono le prime coppie confermate? Quali nomi spiccano? E quali dinamiche potrebbero accendersi già dalla prima puntata?

Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti: la coppia simbolo della nuova edizione

Tra le sei coppie annunciate, la più attesa è quella formata da Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, vincitore dell’edizione precedente. Aurora, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, è uno dei nomi più forti del cast 2026: amatissima sui social, ironica, spontanea, porta in pista una curiosità enorme da parte del pubblico.

Perotti, dopo il trionfo dello scorso anno, torna con un ruolo di grande responsabilità: guidare una concorrente molto esposta mediaticamente e costruire una coppia che potrebbe diventare una delle protagoniste della stagione.

Giovanni Pernice con Noemi Bocchi e le altre coppie annunciate

Accanto alla coppia Ramazzotti‑Perotti, Milly Carlucci ha svelato altre cinque accoppiate che compongono il primo blocco del cast:

Giovanni Pernice e Noemi Bocchi

Carlo Aloia e Manuela Moreno

Giada Lini e Alessandro Matri

Valentina Fiorini e Massimo Ghini

Gioia Giovanatti e Andy Diaz

Giovanni Pernice e Noemi Bocchi Una coppia che farà parlare: lui è uno dei ballerini più noti del panorama internazionale, lei è una figura molto seguita dal pubblico e dai media.

Carlo Aloia e Manuela Moreno Aloia torna in pista dopo un infortunio, confermando la sua presenza nonostante le difficoltà fisiche degli ultimi mesi. La giornalista Moreno è uno dei volti più autorevoli del Tg2.

Giada Lini e Alessandro Matri La ballerina professionista affiancherà l’ex calciatore, pronto a mettersi alla prova in una disciplina completamente diversa dal campo da gioco.

Valentina Fiorini e Massimo Ghini Una coppia che unisce esperienza attoriale e freschezza coreografica: Ghini è uno dei nomi più amati del cinema e del teatro italiano.

Gioia Giovanatti e Andy Diaz Una coppia dal respiro internazionale: Diaz, campione di atletica, porta in gara potenza e disciplina sportiva, mentre Giovanatti arriva da un tour mondiale che ha consolidato la sua esperienza scenica.

Un cast che promette scintille: tra sport, informazione e spettacolo

Le prime sei coppie mostrano già la direzione della nuova edizione: un mix di generazioni, mondi diversi e personalità forti. Dal giornalismo alla musica, dallo sport alla danza professionale, Ballando 2026 punta su un cast vario e competitivo, capace di attirare pubblici differenti e creare dinamiche narrative che accompagneranno tutta la stagione. Il resto delle coppie verrà annunciato nelle prossime ore, completando un cast che si preannuncia tra i più ricchi degli ultimi anni.