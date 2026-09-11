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Scavi Siponto, rinvenuta una ciotola in ceramica con la raffigurazione di un felino

Fresca di scavo! ecco una ciotola di ceramica invetriata medievale, databile alla prima metà del XIII secolo, con la raffigurazione di un felino (forse pantera o leone), appena rinvenuta nelle stratigrafie di età medievali del quartiere portuale di Siponto.

Gli scavi condotti dalle Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Università di Foggia sono ripresi lunedì 7 settembre e proseguiranno fino al 16 ottobre.