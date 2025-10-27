[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Zapponeta, sequestro preventivo di manufatti abusivi presso una struttura ricettiva

I Militari in forza al Nucleo Operativo Polizia Ambientale della Capitaneria di

Porto di Manfredonia, con il coordinamento del 6° Centro Controllo Ambiente

Marino della Direzione Marittima di Bari, unitamente a personale della polizia

locale di Zapponeta ha portato a termine un’attività di polizia ambientale presso

una struttura ricettiva sita sul litorale del Comune di Zapponeta (FG).



L’area interessata risulta sottoposta ai diversi vincoli paesaggistici e ambientali

oltre ad essere classificata come “Zona di Protezione Speciale” (ZPS) e “Sito di

Interesse Comunitario” (SIC).



All’atto ispettivo, in considerazione del numero di manufatti e della complessità

delle opere realizzate, è stato necessario l’ausilio del tecnico del Comune di

Zapponeta che confermava la mancanza del titolo edilizio, sismico, paesaggistico

e impiantistico.

Al termine delle verifiche si procedeva a deferire i responsabili per i reati di cui

all’artt. 31 e 44 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia), dagli artt. 142, 146, 167 e 181 D.lgs 42/2004

(Codice dei beni culturali e del paesaggio) e agli artt. 733 bis Distruzione o

deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto) e art. 734 (Distruzione o

deturpamento di bellezze naturali) codice penale procedendo al sequestro

preventivo dei manufatti realizzati abusivamente (trenta) unitamente a due

piscine e diversi locali tecnici a servizio della struttura ricettiva, per un totale di

1.600 mq.



Il sequestro veniva successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase delle indagini

preliminari. L’eventuale colpevolezza, in ordine alle ipotesi di reato contestate,

dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.