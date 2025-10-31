[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Zapponeta, recuperato cadavere in pessime condizioni nel torrente Carapelle

Un cadavere, in pessime condizioni e ridotto già parzialmente a scheletro, è stato recuperato questa mattina nel torrente Carapelle, nei pressi di Zapponeta.

Lo scrive FoggiaToday.

Esposto alle intemperie e, probabilmente, preda di qualche animale, è stato segnalato questa mattina ai carabinieri che hanno provveduto alle operazioni di recupero.

Ora saranno gli accertamenti a stabilirne sesso, età ed altri elementi utili a risalirne all’identità.