[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Zapponeta piena di gente, il sindaco: “Fatta la storia”

ABBIAMO FATTO LA STORIA. E SIAMO SOLO ALL’INIZIO.

Immagini di un successo. Di quelli da record.

Qualcosa di mai visto prima.

Mi dispiace per tutti coloro che sono arrivati a Zapponeta e hanno dovuto fare marcia indietro: non c’era più un posto libero per parcheggiare.

Le attività commerciali hanno esaurito tutto.

È il segno evidente di una cosa: abbiamo toccato il massimo.

Zapponeta brillava. Era bellissima.

Un pubblico meraviglioso, una comunità viva.

A voi dedico tutto questo: Nicola De Marinis e Michele Riontino.

In questi giorni vi abbiamo salutati per l’ultima volta, ma il vostro amore per questa terra resta con noi.

So che oggi, vedendo Zapponeta così, sareste stati fieri e felici.

Un grazie di cuore per la collaborazione e l’impegno a tutto il mio staff, a Zapponeta Eventi, ai Carabinieri, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile, ai sanitari dell’associazione Angeli della Vita, e a tutti coloro che hanno lavorato e si sono prodigati per farci vivere in sicurezza un evento così straordinario ed indimenticabile.

Il Sindaco di Zapponeta