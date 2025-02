Zapponeta, mercato trasferito con un messaggio whatsapp. Ira ambulanti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

BLITZ A ZAPPONETA, DAL COMUNE TRASFERISCONO IL MERCATO ED AVVISANO GLI

OPERATORI TRAMITE WHATSAPP

SAVINO MONTARULI (CASAMBULANTI): “PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO, INTERVENGA

IL PREFETTO”

“Una palese violazione di legge che rasenta il ridicolo”. Così si

esprime il Sindacalista Savino Montaruli, Presidente CasAmbulanti, dopo

aver ricevuto venerdì 14 febbraio 2025 a mezzo Pec copia dell’ordinanza

n. 1 del 12 febbraio 2025 – reg. gen. n. 4 del 12-02-2025, a firma del

Responsabile del IV Settore del comune di Zapponeta.



Un’ordinanza con la

quale viene disposto il trasferimento del mercato settimanale del

mercoledì a decorrere, pensate, già dal giorno mercoledì 19 febbraio

2025.

Un trasferimento di mercato in altre vie della città e,

precisamente, in via Isonzo (parte); via G. Di Vagno; via A. Montinaro

(parte); via G. C.A. dalla Chiesa (parte). Alla notizia dell’anomalo ed

illegittimo trasferimento è intervenuto lo stesso Montaruli il quale,

dopo aver predisposto una diffida al comune, inviata per conoscenza

anche al Prefetto di Foggia, ha dichiarato: “non solo viene emanata

un’ordinanza a firma del Responsabile del Settore, che entra già in

vigore alcuni giorni dopo la sua emanazione ma addirittura la stessa

ordinanza e persino il numero del posteggio da occupare è stata

trasmessa agli Ambulanti del mercato del mercoledì a mezzo messaggistica

Whatsapp.

Siamo all’assurdo. Non solo viene violata la norma regionale

che disciplina in maniera precisa le norme per i trasferimenti dei

mercati ma si procede senza elaborare una graduatoria degli aventi

diritto alla riassegnazione; negando la scelta del posteggio, come

invece previsto per legge, e violando altresì le vigenti norme in

materia di individuazione della aree mercatali; di certificazione

igienico-sanitaria ed urbanistica delle medesime e finanche la

concertazione con le Sigle di Rappresentanza. Una vera Babele in una

città, Zapponeta, che non è stata ancora in grado di rilasciare i titoli

come per legge ed è inadempiente rispetto alla programmazione

commerciale. Un comune, quello di Zapponeta, che non è nuovo a questi

Blitz: quello precedente all’ordinanza oggi contestata, si è verificato

nella recente Festa Patronale quando il comune ha deciso autonomamente

di posticipare il mercato in occasione dei festeggiamenti in onore della

Santa Patrona (11-13 settembre 2024) senza inviare alcuna comunicazione

agli ambulanti ed assumendo la decisione appena due giorni prima del

mercato programmato. Auspico che intervenga immediatamente il Sindaco,

in primis, e S.E. il Prefetto di Foggia perché davvero è intollerabile

che un governo cittadino possa assumere provvedimenti di questo genere;

con queste modalità, penalizzando gli Operatori; violando i loro Diritti

e umiliando il ruolo istituzionale delle Sigle di Rappresentanza

ignorate ed emarginate da decisioni che, per legge, devono seguire un

iter completamente omesso da parte degli Uffici comunali di Zapponeta” –

ha concluso Montaruli.