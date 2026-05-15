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Zapponeta è Bandiera Blu 2026, il Sindaco Vincenzo Riontino: “È la nona Bandiera Blu consecutiva. Che soddisfazione!”

Anche per il 2026 Zapponeta ottiene il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu, confermandosi tra le località balneari di riferimento del panorama nazionale.

“Ricevere per il nono anno consecutivo la Bandiera Blu è motivo di enorme soddisfazione per tutta la nostra comunità – dichiara il Sindaco Vincenzo Riontino – Questo traguardo certifica il lavoro quotidiano portato avanti con serietà, programmazione e attenzione verso il territorio e la qualità dei servizi offerti. È un riconoscimento che premia l’impegno dell’Amministrazione, degli operatori balneari e di tutti coloro che contribuiscono a valorizzare la nostra costa”.

“Zapponeta continua a distinguersi per la qualità delle sue acque e per la valorizzazione del litorale, oltre che per il percorso di crescita turistica e delle attività portate avanti in questi anni”.

Il Sindaco ha inoltre voluto ringraziare “l’Acquedotto Pugliese, l’Arpa, gli stabilimenti balneari e tutti gli attori coinvolti che, con professionalità e collaborazione, contribuiscono ogni anno al raggiungimento di questo importante risultato”.

Con la conferma del 2026, Zapponeta scrive ancora una volta una pagina significativa della propria storia turistica, consolidando il proprio posto tra le eccellenze del mare italiano e non solo