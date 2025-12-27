Zalone inarrestabile: Buen Camino supera i 13,5 milioni

Checco Zalone conferma il suo regno incontrastato sul cinema italiano. Dopo l'esordio record del giorno di Natale, "Buen Camino" ha sbancato anche il botteghino di Santo Stefano, portando l'incasso co...

Checco Zalone conferma il suo regno incontrastato sul cinema italiano. Dopo l'esordio record del giorno di Natale, "Buen Camino" ha sbancato anche il botteghino di Santo Stefano, portando l'incasso complessivo a oltre 13,5 milioni di euro in soli due giorni di programmazione.

Numeri da capogiro per il comico pugliese

I dati comunicati da Cinetel sono impressionanti: il 26 dicembre il film ha incassato 7.918.273 euro, con un numero di presenze che ha sfiorato il milione, precisamente 973.703 spettatori. Un risultato straordinario se paragonato al giorno precedente, quando erano stati 680.535 gli italiani a recarsi nelle sale.

"Avatar: Fuoco e Cenere", al secondo posto, ha incassato appena 1,6 milioni con 170.296 presenze, mentre "Norimberga" si è fermato a poco più di 500.000 euro. Zalone monopolizza il mercato con oltre il 70% degli incassi e delle presenze totali, un dominio assoluto che non si vedeva da anni.

L'incasso totale del botteghino italiano nella giornata di ieri è stato di 11,2 milioni di euro, registrando un incremento del 506,7% rispetto al venerdì della settimana precedente e del 60,2% rispetto al 26 dicembre dello scorso anno. Una performance che consolida Zalone come fenomeno unico nel panorama cinematografico nazionale.