Yulia Bruschi, nuove rivelazioni dell’ex Simone: “Dopo il GF mi ha fatto un regalo, Giglio scappa”

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Yulia Bruschi ha messo fine alla sua storia d’amore con l’ex fidanzato Simone Costa per iniziare una relazione con Giglio. Dopo il reality, però, ha ripreso i rapporti con l’ex anche se in più occasioni ci ha tenuto a precisare che non c’è stato nulla tra loro.

L’ex gieffina ha rivelato che sono stati gli avvocati, in vista del processo, a consigliare a lei e all’ex fidanzato di mantenere un rapporto sereno. Lui di recente ha raccontato che sono usciti insieme qualche volta, hanno anche dormito insieme e c’è stato qualche bacio. Ospite a 361 Lounge Simone Costa si è lasciato sfuggire nuove rivelazioni sul suo attuale rapporto con Yulia Bruschi. Ci ha tenuto a precisare che i due non hanno dormito insieme, a detta sua l’ex fidanzata ha dormito a casa sua ma in letti diversi.

Yulia Bruschi ha fatto un regalo all’ex Simone dopo il Grande Fratello: cosa ha rivelato Simone Costa

Durante l’ospitata Simone Costa ha fatto sapere di aver chiesto all’ex fidanzata se ci fosse stata intimità tra lei e Giglio sotto le lenzuola al Grande Fratello ma lei ha negato. Lui però ha ricordato che nella casa più spiata d’Italia il gieffino ha detto che durante la giornata mangiano, dormono e sc****o, lui però non sa chi dei due abbia detto la verità.

L’ex fidanzato di Yulia Bruschi ha poi raccontato che si sono visti a San Valentino, lui le ha fatto trovare le sue valigie in casa e lei è andata via dopo averle prese. Ha poi aggiunto: “Lei poi mi ha anche fatto un regalo, questo braccialetto con i cuoricini, ne ha fatto uno a me e uno l’ha preso per sé stessa“. In merito alla storia d’amore nata tra l’ex gieffina e Giglio ha detto che non sa se sia reale, per molto tempo però sono stati chiusi e pensa che ci sia stato affetto. Con ironia ha poi detto: “Un consiglio per Giglio? Scappa! No dai, lo deve sapere lui, è grande”.