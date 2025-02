Yulia Bruschi, l’ex fidanzato fa chiarezza: “Mi ha cercato lei”, cosa è successo davvero tra loro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Da giorni circolano rumors in merito ad un presunto riavvicinamento tra Yulia Bruschi e l’ex fidanzato Simone Costa. Lei a San Valentino è tornata nella casa del Grande Fratello per fare una sorpresa al fidanzato Luca Giglioli, i due si sono mostrati molto complici e innamorati, entrambi non vedono l’ora di poter vivere il loro amore lontano dalle telecamere.

L’ex gieffina di recente è stata pizzicata insieme all’ex fidanzato, si sarebbe però giustificata dicendo che sono stati gli avvocati a consigliare loro di mantenere un rapporto civile. Stando ai rumors Yulia Bruschi e Simone Costa non avrebbero solo cenato insieme, c’è infatti chi sostiene che abbiano pure dormito insieme. Lei sui social ha negato, l’ex fidanzato ha invece confermato di aver dormito con l’ex fidanzata.

Il fidanzato di Yulia Bruschi rompe ancora il silenzio e svela cosa è successo davvero tra loro

In un’intervista concessa al settimanale Nuovo Simone Costa è tornato a parlare del suo attuale rapporto con Yulia Bruschi lasciandosi sfuggire interessanti rivelazioni. Ha ribadito che di recente si sono sentiti, si sono visti e hanno anche dormito insieme. A detta sua il suo avvocato non gli ha mai consigliato di avere un rapporto civile con l’ex fidanzata, ci ha tenuto poi a precisare che è stata lei a cercarlo quando lui era in Argentina.

Simone Costa ha fatto anche chiarezza in merito a ciò che è realmente accaduto con l’ex fidanzata. Dicendo che hanno dormito insieme tutti hanno pensato che ci sia stata intimità tra loro, ma a quanto pare non si sono spinti così oltre. In merito a ciò ha infatti rivelato: “Diciamo che ci siamo limitati a un paio di baci, in una sola occasione. Forse lei aveva bevuto un po’ troppo“.