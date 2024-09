X Factor 2024, puntata del 12 settembre 2024: anticipazioni, giudici e orari

Tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di X Factor del 12 settembre 2024: chi sono i giudici, chi si esibirà e che cosa succederà nel programma

Tutto è pronto e il pubblico non sta più nella pelle: la nuova edizione di X Factor sta per partire. La puntata del 12 settembre 2024, infatti, è la prima di una stagione che promette grandi novità, alcune conferme e tanti risvolti inediti da scoprire. A partire dal parterre dei giudici, dalle strutture delle puntate e dalla finalissima, ci sono diverse novità per il talent show più amato della televisione italiana.

Nel corso degli anni X Factor ha scalato le classifiche dei talent show musicali, ponendosi come importante trampolino di lancio per molti dei big della canzone italiana di oggi. Da Marco Mengoni ai Maneskin, sono tantissime le superstar che oggi riempiono gli stadi e sono sul tetto del mondo, ad aver mosso i primi passi proprio all’interno della gara. La prima puntata è in onda su SkyUno dalle 21,15. E chissà che anche dall’edizione di quest’anno non salti fuori la prossima grande popstar italiana. Ecco tutto quello che c’è da sapere per prepararsi alla puntata del 12 settembre, la prima.

X Factor 2024 inizia il 12 settembre: cosa accadrà durante la prima puntata e quando andrà in onda

La prima grande novità dell’edizione di quest’anno di X Factor è il parterre dei giudici. Tra chi dovrà giudicare i cantanti in base ai propri metri di valutazione e decidere chi ha le carte in regola per diventare una star e chi no, alcuni volti nuovi ma anche grandi conferme. Tra le novità assolute spicca Achille Lauro che debutta nel ruolo di giudice con il suo eclettismo musicale, le sue radici urban, la sua personalità misteriosa. Accanto a lui Jake La Furia, storico membro dei Club Dogo e pioniere del rap italiano.

Fonte: Instagram @xfactoritalia – X Factor 2024 puntata del 12 settembre – Ilsipontino.it

Presenza femminile importante quella di Paola Iezzi, metà di Paola e Chiara, che meglio di chiunque altro potrà scovare la popstar che si nasconde tra i giovani talenti che tentano la fortuna del talent. Infine una grande conferma in Manuel Agnelli, anima rock del parterre, ormai da cinque edizioni, senza peli sulla lingua, giudica le capacità tecniche – e non solo – dei concorrenti. Con questo parterre variegato ed eterogeneo, non potranno che essere scintille!

Alla conduzione del programma Giorgia, altra grande novità dell’edizione 2024. Durante le prime quattro puntate davanti ai giudici sfileranno le audizioni dei giovani concorrenti che tenteranno di entrare in squadra. Quest’anno, tuttavia, ogni giudice avrà a disposizione l'”X Pass“, un pass speciale che permette di far passare il concorrente direttamente ai bootcamp.

La puntata del 12 settembre andrà in onda alle 21,15 su SkyUno. Per gli abbonati, inoltre, è disponibile su NowTv e in replica su Tv8 cinque giorni dopo la prima messa in onda.