X-Factor 2024 svelate tutte le novità: fuori Fedez, arrivano Giorgia e un noto rapper

Tra i programmi più attesi della nuova stagione televisiva di Sky c’è senz’altro X-Factor 2024. Il talent show subirà alcune modifiche per la nuova edizione in programma ad autunno. Francesca Michelini infatti non condurrà più il talent show al suo posto arriverà una sua collega molto apprezzata a livello internazionale e non. Si tratta di Giorgia, la cantante sarà la voce che guiderà questa nuova stagione di X-Factor 2024. Una notizia che era già nell’aria da diverse settimane. Il Fatto Quotidiano aveva per primo rivelato la novità informando che Giorgia sarebbe diventata conduttrice del talent show al posto di Francesca Michelini.

X-Factor 2024, Jack La Furia prende il posto di Fedez

Ma Giorgia non sarà l’unica novità per quanto riguarda la nuova stagione di X-Factor 2024, in quanto anche tra i giudici ci sono dei cambiamenti. In particolare, Fedez non sarà più dietro al bancone come Mika. Al loro posto arriveranno Achille Lauro e Paola Lezzi. Per entrambi è la prima volta in veste di giudici del fortunato talent show di Sky. Ma le novità non sono finite qui in quanto tra i giudici arriverà Jack La Furia, il noto rapper prenderà il posto lasciato vacante dall’ex marito di Chiara Ferragni. Ritorna, invece, Manuele Agnelli. Dopo l’edizione 2023, il cantante sarà nuovamente giudice di questa edizione del programma che si prospetta già caldissima.