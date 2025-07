[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

WWF: “Pazienza lascia un Parco del Gargano in cenere. Ora serve un cambio di rotta”

Fine mandato del prof. Pasquale Pazienza alla guida del Parco Nazionale del Gargano

Il WWF Foggia prende atto della conclusione del mandato del presidente prof. Pasquale Pazienza alla guida dell’Ente Parco.

Doveroso fare un bilancio, seppur amaro: il suo quinquennio + 1 sarà ricordato soprattutto per le occasioni mancate, per il mancato coinvolgimento del territorio e per l’assenza di una visione ecologica e partecipata nella gestione dell’area protetta.

Uno dei simboli più evidenti di questo fallimento è l’Oasi Lago Salso, chiusa al pubblico dal 2019 per una decisione presa in autonomia dallo stesso presidente. Da allora, nonostante esposti, appelli e denunce da parte di associazioni ambientaliste, quell’area è scivolata in un progressivo abbandono, culminato recentemente in un grave disastro ambientale.

Durante questo mandato, il Parco è apparso spesso assente nel dibattito pubblico, debole nel ruolo di tutela del territorio, distante dalle comunità locali e privo di trasparenza nelle scelte. La natura del Gargano, così preziosa e delicata, merita una governance all’altezza delle sfide ambientali, sociali e climatiche che viviamo.

È il caso di dire che il Professore lascia un “Parco in cenere”, senza Direttore, senza Consiglio Direttivo, senza Piano e anche senza Comunità del Parco… sintomo di una grande disaffezione all’area protetta di tutti i suoi abitanti.

Il WWF Foggia auspica per il futuro un cambio di passo deciso: più partecipazione, più tutela concreta, più visione ecologica.

Perché il Gargano non può permettersi altri cinque anni di silenzio.

WWF Foggia