West Nile a Siponto, la nota Asl

Il Centro di referenza nazionale per lo studio e l’accertamento delle malattie esotiche (CeSME), attivo presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, ha confermato oggi un caso di encefalite da West Nile Virus, la cosiddetta “Febbre del Nilo Occidentale”, su un cavallo ricoverato in un maneggio nella località di Siponto, nel Comune di Manfredonia.



La segnalazione è partita da un veterinario libero professionista il 29 luglio scorso. A seguito della notifica, il Dipartimento di Prevenzione, i Servizi Veterinari e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL Foggia hanno immediatamente attivato tutte le procedure previste dal Piano Nazionale di Sorveglianza per la West Nile Disease, come da disposizioni del Ministero della Salute.



Avviato il protocollo previsto per i casi sospetti, sono stati effettuati prelievi ematici e coinvolto l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata per le prime analisi.

I risultati preliminari hanno evidenziato una forte positività agli anticorpi IgM, indicativi di infezione recente, accompagnata da una lieve positività IgG. Gli accertamenti successivi del CeSME hanno confermato la positività agli anticorpi IgM, con IgG assenti, validando così il primo caso accertato in provincia di Foggia. Purtroppo, a causa del grave quadro clinico, l’animale è stato soppresso.

SORVEGLIANZA E MISURE DI PREVENZIONE

In linea con le direttive ministeriali, nell’area interessata è stata attivata la sorveglianza entomologica e veterinaria, con particolare attenzione al controllo dei vettori, le zanzare, e al monitoraggio di eventuali ulteriori casi, sia tra gli animali che tra la popolazione umana.

La Direttrice facente funzioni del Dipartimento di Prevenzione della ASL Foggia, Giuseppina Moffa, ha trasmesso una circolare a tutti i sindaci della provincia e, per conoscenza, al Prefetto di Foggia, nella quale si elencano le principali azioni raccomandate per contenere la diffusione delle arbovirosi: malattie trasmesse da insetti vettori come zanzare, zecche e flebotomi.

Le azioni consigliate includono:

– eliminare i focolai ambientali: rimuovere oggetti in giardini e cortili che possono raccogliere acqua stagnante (barattoli, sottovasi, giochi, contenitori scoperti);

– gestire le acque stagnanti: favorire il deflusso in canalizzazioni, cisterne, fontane, grondaie e vasche per evitare lo sviluppo larvale;

– curare le aree verdi: tenere puliti giardini, parchi e aree abbandonate, rimuovendo i rifiuti.

Programmare disinfestazioni regolari: eseguire interventi almeno settimanali nei mesi più caldi, in particolare ad agosto e settembre;

– adottare misure di protezione individuale: usare repellenti, installare zanzariere e indossare abiti che coprano la pelle.

“Le misure di risanamento ambientale — afferma la dottoressa Giuseppina Moffa — devono essere adottate sia dalle amministrazioni pubbliche che dai cittadini. Il contrasto alla proliferazione delle zanzare è cruciale per ridurre il rischio di trasmissione del virus, che può essere contratto da uccelli infetti e trasmesso all’uomo attraverso la puntura di zanzara”.

DONAZIONI DI SANGUE: SICUREZZA GARANTITA

In merito alla raccolta di sangue, si ribadisce che le donazioni sono sicure per donatori e riceventi. Come ogni estate, è operativo il Sistema nazionale di Sorveglianza per la circolazione dei virus trasmessi da vettori. In tutte le strutture trasfusionali è previsto, come misura precauzionale standard, un test di screening per ogni donatore che abbia pernottato in una delle province classificate a rischio.