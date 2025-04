Welfare Day – Il 15 aprile a Manfredonia un evento per conoscere diritti e opportunità nel sociale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

WELFARE DAY: IL 15 APRILE A MANFREDONIA UN EVENTO PER CITTADINI, FAMIGLIE, OPERATORI PER CONOSCERE DIRITTI E OPPORTUNITÀ NEL SOCIALE

Un’occasione concreta per conoscere, confrontarsi e sentirsi meno soli. Martedì 15 aprile, dalle 16.30 alle 20.30, Manfredonia ospita la prima edizione del Welfare Day – I Servizi Sociali incontrano la città, un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione comunale attraverso l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente, per mettere al centro le persone, i bisogni, le risposte.

Il LUC “Peppino Impastato” e Largo Diomede diventeranno spazi aperti alla comunità, dove operatori, esperti e istituzioni saranno a disposizione dei cittadini per ascoltare, spiegare, orientare. Dalle 16.30, presso il LUC, la prima tavola rotonda sarà dedicata proprio al dialogo con i cittadini su strumenti fondamentali come l’ADI, il SAD, le domande per l’ARCA, la Carta Acquisti, il programma PRO.VI., la piattaforma SFL. Saranno presenti le assistenti sociali comunali, i CAF e figure esperte del Terzo Settore, con il coinvolgimento diretto di Sipontina Sciannandrone, responsabile INPS Manfredonia, Pippo Liscio, amministratore ARCA Capitanata, don Luciano Vergura per la Caritas Diocesana e Giuseppe La Torre per il Centro per l’Impiego di Manfredonia. Un’occasione preziosa per avere risposte concrete e immediate da chi ogni giorno lavora sul campo.

Alle 18.00 si aprirà un secondo momento di confronto al LUC, dal titolo “Il Terzo Settore come opportunità di lavoro”, con la partecipazione del Sindaco Domenico la Marca, di Milena Matera, Presidente del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, Giovanni Papagni, pedagogista, e Riccardo De Facci, già presidente del CNCA. Uno sguardo lucido e competente su un mondo che, oltre a generare valore sociale, rappresenta anche una strada concreta di crescita professionale per tanti giovani.

In contemporanea, Largo Diomede sarà animato da stand informativi allestiti da CAF e associazioni di volontariato, pronti a incontrare i cittadini, fornire chiarimenti e diffondere informazioni su servizi, progetti e opportunità in corso.

Il Welfare Day è accreditato con 4 crediti formativi presso l’Ordine regionale degli Assistenti Sociali della Puglia e sarà un appuntamento importante per tutta la città, perché ascoltare, spiegare, aiutare e creare fiducia è, prima di tutto, un gesto di responsabilità condivisa. E di cura collettiva.