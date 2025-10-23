Weekend a Porte Aperte da Autodrive! Scopri offerte imperdibili
🚗 Weekend a Porte Aperte da Autodrive!
Questo è il momento decisivo per chi sta pensando di cambiare auto: la campagna incentivi sta per terminare e con essa anche le migliori opportunità dell’anno!
Solo sabato e domenica, Autodrive apre le sue porte per un weekend esclusivo dedicato a chi vuole risparmiare e scegliere il meglio.
Scopri offerte imperdibili su tutta la gamma, vantaggi extra sulla rottamazione e occasioni uniche anche sull’usato garantito.
Un’occasione perfetta per trovare l’auto giusta per te, con condizioni mai viste prima e la consulenza dedicata del team Autodrive.
⏰ Gli incentivi stanno per finire… ma questo weekend puoi ancora approfittarne!
📍 Ti aspettiamo sabato e domenica da Autodrive, Via Antonio Troiano 17 – Manfredonia (FG).