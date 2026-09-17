Megan Ria: chi è la ballerina e modella del GF Vip. Carriera, tv, curiosità e vita privata

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tra i nomi più attesi del nuovo GF Vip c’è Megan Ria, ballerina, modella e performer che, nonostante la giovane età, ha già costruito un curriculum impressionante tra televisione, danza, moda e videoclip musicali. Dal debutto da bambina con Paolo Bonolis alle collaborazioni con Elodie, passando per Amici e Pechino Express, Megan è una delle figure più versatili della sua generazione.

A questo punto è inevitabile chiedersi: chi è davvero Megan Ria? Quali programmi ha fatto? Perché è così famosa? E quali curiosità emergono sulla sua carriera e sulla sua vita privata?

Chi è Megan Ria: origini, formazione e primi passi in TV

Megan Ria è una ballerina e modella italiana che ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo da bambina. Nel 2009 partecipa a Chi ha incastrato Peter Pan?, il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, diventando una delle presenze fisse più amate di quell’edizione.

La danza è nel suo DNA: un video virale la mostra mentre balla la pizzica con Piero Chiambretti, confermando un talento naturale già evidente in tenera età. Crescendo, Megan si forma alla Naima Academy, per poi entrare nella Experience Company, iniziando a lavorare come ballerina professionista.

Carriera: moda, concorsi, passerelle e brand internazionali

Oltre alla danza, Megan ha costruito una carriera solida anche nella moda. Ha vinto cinque fasce al concorso Una ragazza per il cinema, un record che non si vedeva da oltre trent’anni.

Ha sfilato per:

Pitti Bimbo

Laura Biagiotti

Calvin Klein

Benetton

Guess

È apparsa in cataloghi e campagne di brand internazionali, alternando shooting, passerelle e contenuti social.

Megan Ria in TV: Il Cantante Mascherato, Battiti Live, videoclip e Amici 22

La sua carriera televisiva è ricca di esperienze:

Il Cantante Mascherato (2022) – ballerina nel corpo di ballo

– ballerina nel corpo di ballo Battiti Live (2022) – sul palco con Tommaso Stanzani, Cosmary Fasanelli e altri volti di Amici

– sul palco con Tommaso Stanzani, Cosmary Fasanelli e altri volti di Amici Videoclip musicali Tribale di Elodie (protagonista) videoclip di J-Ax (2019) Festival Show 2019



La vera svolta arriva con Amici 22. Megan convince Raimondo Todaro, ottiene il banco e arriva fino al serale, conquistando il pubblico con versatilità, tecnica e una forte presenza scenica.

Durante il talent vive anche una storia d’amore con Gianmarco Petrelli, molto seguita dai fan, poi conclusa nel 2024.

Dopo Amici: Pechino Express, tour negli stadi con Elodie e performance virali

Terminata l’esperienza ad Amici, Megan non si ferma:

Pechino Express 2024 – in coppia con l’amica Maddalena Svevi, dimostra forza, resistenza e carattere durante l’avventura in Sri Lanka.

– in coppia con l’amica Maddalena Svevi, dimostra forza, resistenza e carattere durante l’avventura in Sri Lanka. Tour negli stadi di Elodie (2025) – torna al fianco della cantante, diventando una delle ballerine più apprezzate del tour.

Le sue performance, soprattutto durante il brano Euphoria, diventano virali. Durante lo show scambia alcuni baci con la collega Franceska Nuredini, scatenando una ship saffica che infiamma il web.

Curiosità: social, allenamento, stile e vita privata

Megan alterna contenuti di danza, moda e fitness. Sui social mostra:

allenamenti intensi

backstage dei tour

shooting professionali

momenti di vita quotidiana

È una performer che unisce eleganza e potenza, capace di passare dalla danza contemporanea alle passerelle con naturalezza.

La sua immagine è curata, professionale e sempre coerente con il suo percorso artistico.