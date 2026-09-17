Sport Manfredonia
Giudice Sportivo: quattro giornate al preparatore dei portieri del Manfredonia
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Giudice Sportivo: quattro giornate al preparatore dei portieri del Manfredonia
Il Giudice Sportivo ha inflitto quattro giornate di squalifica a Leonardo Polichetti, preparatore dei portieri, per avere, al termine della gara, mentre usciva dal terreno di gioco, rivolto frasi irriguardose al Direttore di gara.
Fatto curioso: oltre a Polichetti si sono avvicinati in modo veemente all’arbitro anche due tesserati della Fidelis senza ricevere, però, alcuna sanzione.