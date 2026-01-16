Wanda Nara nei guai: 94 multe e debito milionario

Wanda Nara finisce al centro di una nuova polemica. La showgirl argentina avrebbe accumulato ben 94 multe stradali con un debito complessivo di oltre 16 milioni di pesos, circa 12 milioni di euro. La...

Wanda Nara finisce al centro di una nuova polemica. La showgirl argentina avrebbe accumulato ben 94 multe stradali con un debito complessivo di oltre 16 milioni di pesos, circa 12 milioni di euro. La notizia è stata rivelata nel programma pomeridiano argentino "A la tarde".

Le 94 multe e i tre veicoli

La rivelazione è emersa da una semplice verifica nei sistemi ufficiali delle multe di Buenos Aires. "Sul suo documento risultano 94 multe per un totale di poco più di 16 milioni di pesos", ha spiegato il giornalista Santiago Sposato. Tutte le violazioni sarebbero state commesse con tre veicoli diversi intestati alla showgirl.

Non guiderebbe più

Un dettaglio non è passato inosservato: nelle ultime settimane Wanda Nara apparirebbe sempre sul sedile del passeggero, mai alla guida. La conduttrice ha comunque smentito le voci su presunti problemi lavorativi, confermando di aver firmato un nuovo contratto televisivo per tre anni. È invece terminata la relazione con Martin Migueles per un presunto tradimento.